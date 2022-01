Colisão entre carro e carreta mata duas pessoas e fere três em Minas Gerais

Duas vítimas morreram no momento do acidente (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Duas pessoas morreram e três ficaram feridas após um automóvel invadir a contramão e bater de frente com uma carreta na BR-050, no Triângulo Mineiro, na noite dessa terça-feira (18/1). Os cinco ocupantes do veículo de passeio, um Spacefox prata, ficaram presos às ferragens.

"No carro havia cinco pessoas, sendo que duas morreram no momento do acidente. Os outros três ocupantes foram atendidos pela equipe médica da Eco050", esclareceram os militares. O motorista do veículo pesado nada sofreu, ainda conforme os bombeiros. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi mobilizada.

Veículo de passeio ficou desfigurado com a batida (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

A pista chegou a ser inderditada para os trabalhos de socorro e retirada dos veículos envolvidos, mas nesta manhã (19/1) o tráfego já fluía normalmente.

Motorista da carreta nada sofreu (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Ricci