Vítima e suspeito foram levados para a Delegacia de Plantão de Sete Lagoas (foto: Reprodução/Google Street View) Um homem de 44 anos foi preso suspeito de estuprar a filha de 15 anos na noite dessa terça-feira (18/1), em Sete Lagoas, na Região Central de Minas. Segundo a Polícia Militar (PM), ele assumiu, citou outras tentativas e a mãe da menina ainda disse saber do que ocorreu. Em choque, a adolescente foi levada para um hospital.









A pessoa que ligou para o 190 disse que o homem chegou do trabalho por volta das 17h40 e encontrou a menina em um quarto, deitada na cama e mexendo no celular. Ele se aproximou dela e começou com brincadeiras, até que a atacou, e cometeu o crime sexual.





Os policiais entraram no imóvel à procura do homem, que foi encontrado em outro quarto e ainda tentou reagir, mas acabou detido. Consta no boletim de ocorrência que, enquanto o registro do caso era feito, o homem “espontaneamente descreveu, com riqueza de detalhes, exatamente como os fatos se deram, ainda assumiu a autoria e disse estar arrependido”.





Ainda de acordo com a PM, a mãe da menina disse que são recorrentes as tentativas de abuso sexual do marido contra a filha. Versão que, segundo a PM, o suspeito confirmou, dizendo ter tentado estuprar a filha outras duas vezes antes de ser preso ontem.