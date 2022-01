Ex-político de Taiobeiras condenado por estuprar menina é preso

Delegacia de Taiobeiras, para onde o homem foi levado antes de ser encaminhado ao sistema prisional (foto: PCMG)

Um ex-político de 56 anos, condenado por estuprar uma menina de 12 anos, em 27 de outubro de 2020, em Taiobeiras, no Norte de Minas, foi preso nesta segunda-feira (17/1), pela Polícia Civil. O homem estava foragido.

Segundo o delegado Gildeilson de Almeida Contão, de Taiobeiras, que presidiu as investigações, na época do crime, o homem era político e teria se aproveitado dessa condição para cometer o crime, mediante a promessa de vantagem econômica e contando com a inocência e a pouca resistência da vítima. Ele foi levado para o sistema prisional.

Em 2016, outro ex-político de Taiobeiras foi condenado por ter estuprado seis crianças e adolescentes. O ex-prefeito da cidade Joel da Cruz Santos, então com 76 anos, foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) a 26 anos de prisão. Ele era investigado há mais de 15 anos pelos crimes.



O delegado Contão ressalta que “a Polícia Civil atenta à efetiva concretização da justiça no âmbito de sua atuação e empenha todos os esforços no sentido de entregar ao Poder Judiciário e à sociedade um trabalho puramente técnico, visando o combate da criminalidade, comprometido com a excelência, presteza e tecnicidade”.