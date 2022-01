Uberaba: com profissionais doentes, Hospital das Clínicas pede voluntários

Com profissionais de enfrentamento à COVID-19 afastados porque foram infectados pela doença ou síndromes gripais, o Hospital de Clínicas das Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba, abriu um chamado público para profissionais da área da saúde interessados em atuar de forma voluntária, exercendo atividades assistenciais, em caráter temporário.

Segundo informações da Unidade de Comunicação Social do HC-UFTM, a medida visa reforçar a força de trabalho disponível para prestar atendimento à população devido os impactos provocados pelo absenteísmo de profissionais no atual estágio da pandemia que é considerado preocupante.

Segundo dados de boletins epidemiológicos de Uberaba, do início do ano até agora houve um aumento de cerca de 800% dos casos ativos da COVID-19 na cidade, ou seja, um assustador salto de 905, registrados no primeiro boletim de 2022, para 8.615, divulgados no boletim de hoje, 19/1.