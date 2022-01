'Queremos o melhor para nossos filhos', diz mãe da 1ª imunizada em Uberaba

“Esperamos muito até essa vacina chegar para a idade delas e é com um sentimento de gratidão muito grande que vou levar a Julielly para se vacinar", afirmou Simone antes de ver a filha ficar mais protegida contra a doença pandêmica que impacta o mundo há dois anos.

A prioridade neste momento é das crianças com comorbidades ou com deficiências permanentes, entre 11 e 12 anos. As aplicações são realizadas no Centro de Atendimento Integral à Saúde da Mulher (Caism), onde Julielly foi vacinada, e no Centro de Saúde Eurico Vilela, das 8h às 16h.

Para receber a dose, deve ser apresentado o "documento comprobatório da condição da saúde da criança", disponível aqui

Agora falta a irmã gêmea

Julielly Barbosa, diagnosticada com autismo quando tinha 1 ano de meio, foi a primeira criança de Uberaba a receber dose infantil da Pfizer. A imunização deu um alívio à metade da preocupação da mãe dela. Isso porque Julielly tem uma irmã gêmea, a Mirelly.

"Assim que todos do grupo prioritário forem contemplados, será a vez da Mirelly também ficar segura”, afirma Simone.

Simone comemorou o fato da filha ser a primeira vacinada na cidade, o que proporcionou um ambiente mais adequado, segundo ela. Julielly é uma criança que não gosta de tumulto e necessita de mais agilidade no atendimento, reforça a mãe.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o técnico de enfermagem Guilherme Teodoro Martins foi o escolhido para aplicação da primeira dose pediátrica contra a COVID em Uberaba, sendo que ao todo, o Município conta com 15 vacinadores treinados para a aplicar vacinas em crianças.