Setor de eventos de Uberaba vai cobrar prejuízo de R$ 1,7 milhão na Justiça

Uberaba, que tem cerca de 340 mil habitantes, tem neste momento, segundo o boletim epidemiológico de hoje (14/1), quase 6.800 casos ativos da COVID-19 (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Sem fechar um acordo com a prefeitura de Uberaba, no Triângulo Mineiro, o setor de eventos da cidade, em breve, entrará com ação judicial contra a mesma para tentar conseguir a restituição do prejuízo estimado em quase R$ 1,7 milhão após os cancelamentos de cerca de 100 eventos e serviços devido ao novo decreto municipal de enfrentamento à COVID-19. O texto foi publicado na última segunda-feira (10/1).

“O decreto pegou de surpresa contratados e contratantes. O desespero tomou conta do setor nos últimos dias. Muitos eventos ainda não foram cancelados por aguardarem a resposta da prefeitura que poderia voltar atrás no decreto. Mas a realidade se mostrou e se mostra diferente e o setor vai ter que buscar outro caminho, ou seja, pedir a restituição do valor em ação judicial vai ser a atitude principal”, destacou Pablo Carvalho, que disse também que o setor não pode mais passar por dificuldades. “O pessoal (do setor de eventos) está pagando até hoje dívidas de quase 2 anos, quando teve o início de um pesadelo”, lamentou.

Os argumentos da ação judicial



O diretor regional da Amee, Pablo Carvalho, ainda declarou que o principal argumento que será imposto na ação judicial de restituição contra a prefeitura de Uberaba será a eficácia da vacina e o baixo número de internações em UTIs de Uberaba. “Averiguar também se esses casos graves ou óbitos são de pessoas não vacinadas seria de extrema importância. O setor deve exigir carteira de vacinação de no mínimo duas doses para adentrarem ao evento.

Outro argumento seria a não clandestinidade, sendo que sempre o pessoal do setor seguiu as normas dos decretos anteriores e manteve um diálogo com o legislativo e executivo”, finalizou.

Manifestação

Segurando várias faixas com palavras de ordem, como "Setor de eventos tem famílias" e "Quem vai pagar essa conta", cerca de 200 representantes do segmento de eventos de Uberaba realizaram, na tarde desta quarta-feira (12/1), em frente à porta da prefeitura, uma manifestação contra a suspensão dos eventos por 10 dias na cidade.

O setor conta com o apoio da Aciu, CDL, ABCZ, Sindicato de Bares, Restaurantes e Similiares, Sindicato Rural e Sindicomércio.

No atual decreto de enfrentamento à COVID de Uberaba, estão suspensos por 10 dias, podendo ser prorrogado, os shows e o funcionamento de boates; festas com venda de ingresso; casas noturnas; eventos corporativos, festivos, sociais, familiares; leilões; formaturas; competições esportivas e piscinas para uso recreativo.

Uberaba apresenta crescimento de casos ativos da COVID em mais de 500%

Com mais 859 novos casos de COVID-19, registrados no boletim epidemiológico de hoje (12/1), Uberaba chegou a 6.726 casos ativos, sendo que no boletim do primeiro dia de 2022, esse número estava em 905, ou seja, um crescimento que se aproxima de 600% em menos de 15 dias.