Jean Paulo Campos, orgulhoso de Cirilo, vai estrear na Globo

Jean Paulo Campos diz que a fama do personagem Cirilo não é um peso para ele (foto: Record/reprodução)



Quando nos lembramos da versão brasileira de "Carrossel" (SBT), o rosto de Jean Paulo Campos, de 19 anos, logo vem à mente. O artista ganhou os holofotes ao interpretar o sofrido Cirilo, seu personagem mais marcante em 12 anos de carreira. Agora, o ator quer mostrar outras facetas ao viver seu primeiro papel fora do canal de Silvio Santos. Ele está escalado para "Vai na fé", próxima trama das 19h da Globo.









O personagem dele é Yuri, jovem tímido quando o assunto é relacionamento, que vai experimentar dilemas morais na política estudantil numa faculdade de elite branca. O papel tem algumas semelhanças com o do Cirilo ingênuo, ridicularizado e desprezado na escola por Maria Joaquina (Larissa Manoela) na trama do SBT.





Mas se engana quem pensa que a fama de “eterno Cirilo” incomoda Jean Paulo. “Muitas pessoas me reconhecem por ele, e não vejo problema nisso, pois marcou muito e com certeza é motivo de orgulho. Outros personagens vão aparecendo. Creio que isso (fazer o público esquecer Cirilo) funciona de uma forma mais natural do que parece”, reforça.

Longe dos tabus



A chegada dele à Globo ocorre cinco anos após polêmico desligamento do SBT. Sucesso na emissora, Campos foi demitido em 2017. Para Jean, esse assunto nunca foi tabu.





“Não fiquei com nenhuma mágoa do SBT. Pelo contrário, sempre serei muito grato pelo espaço e aprendizado que o canal me disponibilizou. Ciclos se iniciam e se fecham para que outros possam começar, e é assim que crescemos”, afirma.

Cirilo (João Paulo Campos) e Maria Joaquina (Larissa Manoela) conquistaram o Brasil em "Carrossel", novela do SBT que estreou em 2012 (foto: Lourival Ribeiro/SBT)





Jean Paulo e Larissa Manoela agora fazem parte da mesma emissora. O contrato do ator, por enquanto, é apenas para '"vai na fé". Eles são amigos até hoje, o que gera em Jean o desejo de nova parceria.





“A presença dela na minha vinda para a Globo foi de extrema importância, pelo fato de já ter vivenciado aquilo que eu estava começando a viver na emissora e até mesmo na vida no Rio de Janeiro. A Lari foi praticamente a minha guia nesse momento todo, seria uma baita experiência contracenar com ela novamente”, afirma.