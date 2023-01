Patricia Abravanel e Celso Portiolli vão alegrar o domingo no SBT/Alterosa

Dupla sertaneja Bruninho e Davi estará hoje no "Programa Silvio Santos" (foto: Gabriel Cardoso/SBT )

Celso Portiolli e Patricia Abravanel prometem um domingo divertido na tela do SBT/Alterosa. Entre os convidados dos apresentadores estão David Brazil, o influencer Gui Napolitano, a blogueira Nathalia Valente, Felipe Prior e Cartolouco, além das duplas sertanejas Bruninho & Davi e Henrique & Diego.







Celso Portiolli apresenta o "Domingo legal", às 11h (foto: Francisco Cepeda/SBT)



Pomada para clarear serpente

Com cerca de 11 milhões de seguidores no Tik Tok, Nathalia deu ibope junto aos internautas por sua fracassada tatuagem nas costas. O desenho da serpente não ficou como ela queria e as queixas da garota viralizaram. A blogueira foi às redes sociais mostrar como tenta reverter o problema, utilizando pomada para clarear a tattoo.





Por sua vez, o time amarelo vai reunir o apresentador David Brazil, o influencer Gui Napolitano e o bombeiro JP Gadêlha.





Às oito da noite, Patricia Abravanel estará à frente de mais um “Programa Silvio Santos”, cumprindo a missão – e o desafio – de substituir o pai diante das “colegas de trabalho”.





Uma das atrações, na certa, vai acabar em bagunça. No “Jogo das 3 pistas”, Felipe Prior e Cartolouco se enfrentam. Ganha quem conseguir adivinhar mais palavras secretas com o menor número de dicas.

A divertida turma do 'Programa Silvio Santos' (foto: Gabriel Cardoso/SBT)





Na “Disputa musical”, as duplas Bruninho & Davi e Henrique & Diego vão se enfrentar.





Nascidos no Mato Grosso do Sul, Bruno Alessandro da Silva Cerri e Davi Garcia de Ávila Filho “bombaram” há 12 anos com o clipe “Vamo mexê” ao lado de Michel Teló. Outros sucessos dos rapazes de Campo Grande são “Se namorar fosse bom”, “Onde nasce o Sol”, “Imagina com as amigas” e “E essa boca aí?”.





Já os cuiabanos Luiz Henrique Teixeira e Diogo Barros da Silva iniciaram a carreira numa banda de pagode. Abraçaram o sertanejo há 20 anos, lançaram oito álbuns e 19 singles. Os maiores sucessos deles são “Suíte 14” (com MC Guimê) e “Raspão” (com Simone e Simaria).





Outro destaque do programa é o “Jogo dos pontinhos”, com participação de Nicole Bahls, Rico Melquiades, Mara Maravilha, Cartolano e Alexandre Porpetone.

“DOMINGO LEGAL”

• Apresentação: Celso Portiolli. Neste domingo (8/1), às 11h, no SBT/Alterosa

“PROGRAMA SILVIO SANTOS”

• Apresentação: Patricia Abravanel. Neste domingo (8/1), às 20h, no SBT/Alterosa