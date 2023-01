No ar em 'Travessia', Dandara Mariana vai estrear filme e sonha com musical

Dandara Mariana ajuda Humberto Martins a colocar óculos de realidade virtual em cena de "Travessia"; ela o apresenta ao metaverso (foto: Estevam Avellar/Divulgação)

Dandara Mariana dá vida à inteligente Talita em "Travessia". Na novela das 21h da Globo, a personagem cativou Guerra (Humberto Martins) pelas boas ideias na construtora. A moça sabe usar os conhecimentos em marketing ao olhar e prospectar o futuro e, por isso, é uma peça fundamental na empresa. De acordo com a atriz, ela está satisfeita por ter um papel que foge do estereótipo comumente oferecido às mulheres negras na televisão.









Na trama, Talita é a responsável por apresentar ao empresário o metaverso, que seria uma vivência virtual, mas com influência no mundo real. No caso da novela, a funcionária de Guerra propôs que o chefe construísse o shopping que tanto sonha dessa forma, depois de perder a licitação do casarão histórico que pretendia comprar em São Luís, no Maranhão. Na construtora, a jovem também está sempre de olho nas ações de Ari (Chay Suede) e de Gil (Rafael Losso)



'Fico contente por Talita ser uma intelectual na trama, falar sobre inovação, tecnologia e futuro. Espero abrir caminhos e portas para outras pessoas' Dandara Mariana, atriz





Ambição "Talita é ambiciosa e muito comprometida com o trabalho. Acho que ela tem um mistério. É observadora. Por ter namorado o Gil, que estuda sobre os azulejos maranhenses, acabou possibilitando a conexão entre Ari e Chiara (Jade Picon)", aponta.





Em “Travessia”, Dandara surgiu com novo visual. A atriz confessa que algumas pessoas se chocaram ao vê-la com os fios lisos e franja, mas garante que curtiu o resultado. Além disso, a aparência ajuda a criar uma pessoa completamente diferente em cena.





"Adoro mudar. Isso é tão legal! Nunca tinha estado com o cabelo liso, de franja. É bom porque, às vezes, as pessoas nem me reconhecem", afirma.





"Travessia'' é o segundo trabalho de Dandara escrito por Gloria Perez. O primeiro foi “A força do querer” (2017), quando interpretou Marilda, amiga de Ritinha (Isis Valverde) – uma oportunidade que a atriz vê como importante na carreira. Por isso, pensa ser especial reviver essa parceria com um papel que mostra outras características.





"Marilda era carisma puro. Foi bonito ver a sororidade dela com a Ritinha, a amizade entre mulheres. Duas meninas brejeiras, que tinham aquele sotaque de Belém do Pará. Moças ingênuas e inconsequentes. Agora, faço uma personagem oposta", observa.





Além da novela, Dandara pode ser vista na série “Encantados”, disponível no Globoplay, no papel de Pandora. A atriz revela que ainda está esperando pela estreia do filme “Casamento a distância”, na Netflix, e trabalhando em um projeto musical.





"Faço a Eva em ‘Casamento a distância'. Eu e o Dan Ferreira somos os protagonistas dessa comédia romântica. Estou também com um trabalho musical em andamento. Sempre gostei de cantar. Fiz teatro musical e me vi pensando o que quero com a música. Como me faz tão bem cantar, quero projetar isso", afirma.