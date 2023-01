SBT/Alterosa terá um 2023 recheado de estreias e novas atrações

Sucesso no YouTube, Fernando Jordão leva o "SBT news" para as telas da emissora de Silvio Santos a partir de 16 de janeiro (foto: SBT/DIVULGAÇÃO)

Se 2022 significou a chegada do "SBT news" ao topo dos canais mais acessados no YouTube, 2023 promete ser a concretização da experiência multiplataforma que a emissora de Silvio Santos vem desenvolvendo. A partir de 16 de janeiro, vai ao ar, das 2h às 6h, a nova edição do jornalístico conectando mídias digitais e televisão.









Os fãs da sétima arte também terão um motivo a mais para se ligarem na tela do SBT/Alterosa em 2023. O canal paulista acaba de fechar parceria com a Warner Bros. e exibirá, ao longo do ano, extenso catálogo de filmes, séries e animações da gigante americana do entretenimento. “Lanterna Verde”, “Scooby-Doo! e convidados”, “Corrida maluca” (2017) e “Yabba Dabba dinossauros” estão entre os destaques.

Em março, a família Tanner desembarca no canal com as cinco temporadas da nova versão de "Três é demais" (foto: Warner/DIVULGAÇÃO)



Já na primeira quinzena de janeiro, os fãs poderão assistir Will Smith dar vida ao fresh prince de Bel-Air no clássico "Um maluco no pedaço". Em março, quem chega é a família Tanner com as cinco temporadas da nova versão de "Três é demais" (“Fuller house”).



Miguel Ângelo e Vittória Seixas protagonizam a novela "A infância de Romeu e Julieta", que estreia no SBT/Alterosa ainda este ano (foto: INTERNET/REPRODUÇÃO)



Romeu e Julieta





Marca da emissora, as novelas infantojuvenis sempre reuniram toda a família à frente da TV e reforçam a estratégia do SBT para 2023 na consolidação da vice-liderança de audiência conquistada em 2022, sem esquecer dos grandes nomes do canal como Eliana, Raul Gil, Ratinho, Carlos Alberto, Celso Portiolli e, é claro, Silvio Santos.



Neste domingo (1/1), Eliana, Carlos Alberto e convidados revelam fatos sobre a intimidade do apresentador do "A praça é nossa" (foto: Bruno Correa/SBT)



Eliana e carlos Alberto Por falar em Eliana, as novidades na emissora de Osasco, entretanto, não ficam apenas no jornalismo e na dramaturgia . O entretenimento já começa o ano novo com a apresentadora Eliana visitando Carlos Alberto de Nóbrega, na intimidade de seu sítio, no interior de São Paulo. O comandante do “A praça é nossa” abre as portas para 2023 com direito a ida à cozinha, esclarecimento de polêmicas e, é claro, o bom humor que lhe é característico, no programa da apresentadora, neste domingo (1º de janeiro), a partir das 15h.





Também hoje, Eliana recebe a dupla sertaneja João Bosco e Vinícius e suas mulheres, Monique e Audrei, respectivamente, além de Iran Thieme, o Santos do “Programa do Ratinho”, e sua esposa, Rita. Os três participam do quadro "Minha mulher que manda", competição culinária comandada pelo chef Carlos Bertolazzi, em que os participantes devem seguir as orientações das esposas na busca pela melhor receita, já deixando 2023 com gostinho de quero mais no SBT/Alterosa.





* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

Outra gigante americana que fechou parceria com o SBT para 2023 é a Amazon. A Prime Video, braço audiovisual do conglomerado de Jeff Bezos, é co-responsável pela produção da novela infantojuvenil "A infância de Romeu e Julieta", que estreia já no primeiro semestre deste ano. Escrita por Íris Abravanel, a trama terá um Romeu negro, interpretado pelo ator Miguel Ângelo. A atriz Vittória Seixas dará vida a Julieta na adaptação da peça de Shakespeare, sob direção de Ricardo Mantoanelli.