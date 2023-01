Saiba por que 2023 promete ser um ano especial para Gabriel Leone

Ele já foi Erasmo Carlos, interpretou também o bandido carioca Pedro Dom e o piloto Alfonso De Portago, tudo em uma década de carreira. Agora, aos 29 anos, Gabriel Leone continua em ritmo intenso de trabalho, e com outros personagens igualmente interessantes surgindo no horizonte.

Vêm por aí projetos como "Ferrari", seu primeiro filme internacional, e a segunda temporada de "Dom" (Amazon Prime Video), que estreia em março deste ano. "Estou há cinco meses fora de casa", conta, animado. O artista morou quatro meses na Itália para as gravações do filme sobre a história de Enzo Ferrari e, em seguida, já emendou com as filmagens de "Barba ensopada de sangue", inspirado no livro homônimo de Daniel Galera, que deve estrear no ano que vem.