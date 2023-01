Drica Moraes: "Núbia tem cara de vilã porque fala o que pensa"

Núbia (Drica Moraes), mãe de Ari (Chay Suede), tem relação turbulenta com Brisa (Lucy Alves) porque a ex-nora não é rica (foto: Camilla Maia/globo)

Drica Moraes vê Núbia como uma sobrevivente em “Travessia”, novela das 21h da Globo. Na trama escrita por Gloria Perez, a mãe de Ari (Chay Suede) criou o filho sozinha e deseja que ele conquiste o mundo. Porém, ela tem um comportamento equivocado em relação à ex-nora, Brisa (Lucy Alves). Na visão dela, a mocinha nunca foi boa o suficiente para o arquiteto, por ter uma origem simples. Sempre que pode, a mulher não perde a oportunidade de brigar com a afilhada de Creusa (Luci Pereira). Drica Moraes vê Núbia como uma sobrevivente em “Travessia”, novela das 21h da Globo. Na trama escrita por Gloria Perez, a mãe de Ari (Chay Suede) criou o filho sozinha e deseja que ele conquiste o mundo. Porém, ela tem um comportamento equivocado em relação à ex-nora, Brisa (Lucy Alves). Na visão dela, a mocinha nunca foi boa o suficiente para o arquiteto, por ter uma origem simples. Sempre que pode, a mulher não perde a oportunidade de brigar com a afilhada de Creusa (Luci Pereira).









É comum ver Núbia procurando uma brecha para prejudicar Brisa em “Travessia”. Quando viu a oportunidade de Ari namorar a abastada Chiara (Jade Picon), a comerciante passou a fazer a cabeça do herdeiro com fofocas sobre a antiga noiva. De acordo com a intérprete, são atos que parecem vilania, mas sempre recheados de muito humor.



Eu diria que a Núbia vai se defrontar com o próprio preconceito. Numa sociedade em que a gente está se desconstruindo, temos de rever racismo, homofobia, machismo, gordofobia, diferença de classe social... Se eu conseguir jogar essa reflexão para o público, por meio da personagem, terei feito um bom histórico na minha carreira Drica Moraes, atriz





Preconceitos





Na briga de Ari contra Brisa pela guarda de Tonho (Vicente Alvite), Núbia é a principal aliada do filho. Deslumbrada com o conforto proporcionado por Guerra (Humberto Martins), a mãe do rapaz ambiciona que o arquiteto ganhe uma vaga efetiva como membro da família. Para isso, ele precisa se casar com Chiara e levar a criança para morar definitivamente com eles.





"A vontade dela é de ver o filho crescer. Núbia quer ter coisas, uma segurança material, porque não teve antes. Não é uma vilã, mas uma mulher que pode escolher caminhos errados para conseguir o que deseja", ressalta.





Dobradinha Nos últimos sete anos, Drica esteve longe das novelas. A última havia sido “Verdades secretas”, em 2015, como a sofredora Carolina. De lá para cá, dedicou-se mais a filmes e séries, como “Sob pressão”, da qual faz parte do elenco desde 2019. Sentindo falta do formato, a intérprete de Núbia relata que ainda se encanta com o processo de contar uma história em muitos capítulos. Agora, além de “Travessia”, ela pode ser vista nas tardes da Globo com a reprise de “Chocolate com pimenta”.





"Estava com saudade de fazer novela, pois é uma dinâmica muito ágil. Estar no núcleo do Maranhão é um prêmio. Nessa obra, a gente fala da tecnologia e do tempo. A Núbia é uma personagem maravilhosa, porque possui o arquétipo da mãe possessiva, que é maluca. Estou me divertindo muito", comemora.

"Eu diria que a Núbia vai se defrontar com o próprio preconceito. Numa sociedade em que a gente está se desconstruindo, temos de rever racismo, homofobia, machismo, gordofobia, diferença de classe social... Se eu conseguir jogar essa reflexão para o público, por meio da personagem, terei feito um bom histórico na minha carreira", avalia.