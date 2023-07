Elenco de 'Chiquititas' se reencontra para celebrar os 10 anos da novela

689

No 'Cozynhando ideias', parte do elenco de 'Chiquititas' rememorou momentos marcantes do folhetim (foto: SBT/DIVULGAÇÃO)



Pela primeira vez, parte do elenco de “Chiquititas” se reuniu para celebrar os 10 anos de estreia da novela de sucesso exibida pélo SBT/Alterosa originalmente em 2013. O encontro se deu no “Cozynhando ideias", quadro da TV ZYN, canal jovem do SBT no YouTube, comandado por Cinthia Cruz.

“Tenho 23 anos e sou totalmente grata em fazer parte dessa novela, que foi muito importante para minha carreira e é sucesso até hoje. Fiz outros trabalhos, continuo atriz e sou apresentadora”, afirmou Cinthia.

“Hoje tenho 20 anos, quando vivi Binho em 'Chiquititas', tinha 11. A novela foi uma porta para todo mundo que está vivenciando a carreira”, afirma Gui Vieira.

“Chiquititas” completou uma década neste sábado (15/7). Os atores relembraram os melhores momentos dos bastidores, das cenas do Orfanato Raio de Luz e do universo da novela infantojuvenil.

Saudades e bagunça

No programa, disponível no YouTube, eles participaram de dinâmicas respondendo a várias questões sobre a maior saudade na época das gravações, a pessoa mais bagunceira do elenco e até à polêmica pergunta sobre amizades interrompidas por conta de impasses ocorridos naquela época.

O “Cozynhando ideias" também foi marcado por momentos emocionantes. Um deles foi a homenagem aos colegas de elenco que morreram: Rafael Miguel (Paçoca), assassinado em 2019, e João Acaiabe (Chefe Chico), falecido em 2021 por complicação da COVID-19.

Também houve depoimentos marcantes de outros atores, como Pedro Lemos (Tobias), Raissa Chaddad (Beatriz) e Pedro Henrique (Thiaguinho).

E não poderia faltar o protagonista de toda festa: o bolo. A produção conseguiu a reprodução fiel do bolo temático de uma das cenas mais emblemáticas de “Chiquititas”, a receita do chef Chico.

Para o clima ficar mais nostálgico ainda, todos dançaram "Remexe", hit que dominou a cabeça e o coração do público.





“Chiquititas” é atemporal. A novela faz sucesso até entre aqueles que não haviam nascido na época em que a trama adaptada por Íris Abravanel estreou no SBT/Alterosa, como relembra a intérprete de Dani, Carol Chamberlain, hoje com 19 anos.

“Crianças que atualmente têm 6 anos olham para a gente e falam: ‘Eu adoro você’. Crianças olham pra gente, choram... Como pode? Já faz tanto tempo! É algo eterno”, comemora a atriz.