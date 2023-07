Lucas Salles brilha como o pipoqueiro de 'A infância de Romeu e Julieta'

689

Ator, apresentador, comunicador e humorista, Lucas Salles está dando o que falar em “A infância de Romeu e Julieta”, exibida no SBT/Alterosa. O jovem carioca interpreta Bassânio de Jesus e contou ao “Queijo com goiabada”, podcast sobre os bastidores da novela teen de Íris Abravanel, como foi a preparação e a construção do seu personagem, que se expressa por libras na trama e resgatou nele uma paixão da adolescência.

Humilde e esforçado, Bassânio vem do interior em busca de uma vida melhor. Semianalfabeto e com humor peculiar, ele trabalha como pipoqueiro na Praça Central, que divide o Lado Vila e o Lado Torre.

O rapaz se encanta por Pórcia (Beatriz Oliveira), filha de Fausto. Ela se comunica em libras ou escrevendo em um caderno, mas Bassânio não sabe ler. Mesmo assim, a dupla embarca em uma relação de carinho que tem de vencer barreiras e preconceitos.

Amizade na vida real

Parceiros em cena, Lucas e Beatriz se tornaram grandes amigos. Ele rasga elogios quando fala da colega: “Beatriz é incomparável. Uma menina que veio de outra realidade, de outra condição, e foi construindo aos poucos o sonho de ser atriz. E todo dia ela está estudando, todo dia está se preparando. É uma atriz com deficiência auditiva que interpreta uma personagem surda. É uma atriz muito dedicada e tenho muita honra de trabalhar com ela”.

O ator revela que Beatriz resgatou nele uma paixão antiga, quando tinha 14 anos e morava no Rio de Janeiro. “Eu me apaixonei por uma menina deficiente auditiva e ficamos muito amigos, a Ana Clara, que agora mora na Alemanha. Trabalha com desenvolvimento de software, é maravilhosa, um crânio. Quando soube do tamanho da história da novela e da semelhança dos personagens, na hora só me veio a memória da Ana. Eu me lembro daquele sentimento”, contou.





Sobre o amor de Bassânio e Pórcia, o ator ressalta: “Quero muito que eles namorem, que possam se conhecer cada vez mais e que fiquem juntos e, se eles quiserem, que se casem, tenham filhos e construam família. Mas eu não sei o que vai acontecer, pode ter alguém que queira atrapalhar, além do pai dela, o Fausto. Assim como Romeu e Julieta, Pórcia e Bassânio também têm coisas que os atrapalham para ficarem juntos”.

Os episódios do podcast “Queijo com goiabada”, que vai ao ar às terças-feiras, logo após a exibição da novela, estão disponíveis no YouTube da TV ZYN, SBT Vídeos e nas plataformas de áudio.