Alex, de "A infância de Romeu e Julieta", diz que Supernanny o fez ser ator

Gianlucca Mauad deu entrevista sobre a carreira de ator aos apresentadores Ana Zimerman e Nicholas Torres, do podcast "Queijo com goiabada" (foto: Rogério Pallatta/SBT)



Gianlucca Mauad, que interpreta Alex, o melhor amigo de Romeu (Miguel Ângelo) em “A infância de Romeu e Julieta”, está empolgado com o sucesso do personagem, o reconhecimento dos fãs e a repercussão da novela de Íris Abravanel, exibida de segunda a sábado, às 20h45, no SBT/Alterosa. O jovem ator revela ainda como a participação no reality da “Supernanny”, quando tinha apenas 3 anos, mudou sua vida.

Aos 3 anos, Gianlucca foi %u201Ceducado%u201D pela Supernanny, que teve a %u201Cdifícil missão%u201D de auxiliar a mãe dele, Luana, e a avó, Ângela, na formação do pequeno (foto: FACEBOOK/REPRODUÇÃO)

Em entrevista a Ana Zimerman e Nicholas Torres, o ator fala ainda sobre como a participação no reality da babá mais famosa do país, também na emissora de Silvio Santos, o incentivou a ser ator. “Tenho vários motivos, mas um dos motivos para ser ator foi a Supernanny, porque quando ela foi para minha casa tinha aquelas câmeras em cima de mim e fiquei apaixonado. Quando ela foi embora, olhei para minha mãe e falei: ‘Mãe, eu quero ser ator’”, relembra Gian.

Gabriel Cartolano, Cris Poli, a Supernanny, Gianlucca Mauad e Chris Flores no %u201CFofocalizando%u201D; ator mirim e babá relembraram a convivência no passado (foto: Rogério Pallatta/SBT)





Leia também: Edição especial de 60 anos do Programa Silvio Santos emociona a internet À época, ele estava fazendo um teste para o “Programa Raul Gil” e, no intervalo das gravações, correndo pela praça de alimentação da emissora paulista, chamou atenção da produção do reality. “Durante seis meses, eles chamaram minha mãe e chegou uma hora que ela aceitou (o convite para participar). Então, a Supernanny foi à minha casa e foi aí que as coisas começaram a mudar em minha vida”, conta.

Recentemente, no último 23 de maio, 10 anos depois, o ator mirim esteve cara a cara com a pedagoga e escritora Cris Poli, a Supernanny, no palco do “Fofocalizando”, também no SBT/Alterosa. No programa, eles se emocionaram e relembraram a convivência no passado.





Em “A infância de Romeu e Julieta”, Alex é um cara boa praça, engraçado e conhecido por todos, mas que sempre arranja confusão e arrasta Romeu junto. Sendo do time rival, o menino não suporta Téo (Miguel Schmid). Alex é um jovem seguro, orgulhoso, preocupado com sua imagem e que não sai das redes sociais. Mora com o pai, Mauro (Felipe Roque) e o irmão, Ian (Miguel Soares), com quem não gosta de passar muito tempo e evita a todo custo a responsabilidade de cuidar do caçula.



Parecido com o personagem



“Tenho muita coisa parecida com o Alex, não a parte do malvado. Eu gosto de causar, gosto de me arrumar. Sou um cara muito vaidoso, gosto de pesquisar as melhores roupas. Eu tenho muitas opiniões parecidas com o meu personagem. No elenco, eles brincam comigo, porque de vez em quando eu confundo minha pessoa com meu personagem”, afirma o entrevistado.





Gian já fez outros trabalhos, porém, ele alega que nada está sendo tão expressivo quanto a novela atual: “Os outros personagens que fiz tinham destaques, mas nunca vi algo assim parecido com o Alex. Quando entrei em ‘A infância de Romeu e Julieta’, parece que minha vida virou de cabeça para baixo, de uma maneira boa, porque é uma coisa nova, várias entrevistas, gente me parando na rua. Na internet, eu abro o Twitter, vejo a galera falando de mim, achei surreal, porque em nenhum outro trabalho isso comigo havia acontecido comigo. Foi uma mudança tão rápida, sabe?”, finaliza o ator.

O podcast “Queijo com goiabada” vai ao ar às terças, após a exibição da novela, e a entrevista com Gianlucca Mauad está disponível no YouTube da TV ZYN, SBT Vídeos e nas plataformas de áudio.