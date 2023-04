SBT lança 'Câmera escondida' inspirada no filme 'O exorcista do papa'

Celso Arruda, Guilherme Rodrigues e Larice Castro na 'Câmera escondida' especial, que estreia hoje (9/4), nas plataformas digitais, e no próximo domingo (16/4), no 'Programa Silvio Santos' (foto: SBT/DIVULGAÇÃO)

A única certeza é: vai assustar muito as pessoas. Dessa forma, o SBT define a superprodução de “Câmera escondida” baseada no filme “O exorcista do papa”, protagonizado por Russell Crowe, que estreou na última quinta-feira (6/4) nos cinemas brasileiros. A única certeza é: vai assustar muito as pessoas. Dessa forma, o SBT define a superprodução de “Câmera escondida” baseada no filme “O exorcista do papa”, protagonizado por Russell Crowe, que estreou na última quinta-feira (6/4) nos cinemas brasileiros.









Na quarta-feira (12/4), passa a estar disponível o making of, com Aline Serrano. Por fim, no próximo domingo (16/4), a atração inspirada no filme de Julius Avery será exibida no “Programa Silvio Santos”, a partir das 20h, no SBT/Alterosa.





Ansioso para ver o resultado da “Câmera”, o ator Russell Crowe, que interpreta o padre Gabriele Amorth,vai fazer a abertura da pegadinha, convidando todos a assistirem à atração.





Ambientada em um castelo real antigo no interior de São Paulo, a “Câmera escondida” atrai até o local cuidadores de crianças, contratados por uma agência, para tomar conta de um menino e uma menina. Na chegada, a mãe explica que os filhos estão dormindo, mas têm muitos pesadelos na nova residência da família.





Em certo momento, um padre entra no quarto, causando estranheza. Diz que veio ao local a pedido da mãe para rezar, já que todos estão assustados com a moradia.





Enquanto estão orando, começam os ataques. Primeiro, é o menino que acorda e voa em direção à parede. Depois, a menina é sugada pela cama e sai possuída do colchão.





Diversos efeitos assustadores amedrontam ainda mais as vítimas, como quadros caindo, luzes estourando e vários móveis se movendo.





Elenco





História real

“O exorcista do papa” é o primeiro filme de terror estrelado por Russell Crowe. No longa, o ator vive Gabriele Amorth, clérigo que passou mais de três décadas como exorcista chefe do Vaticano e lidou com dezenas de milhares de possessões demoníacas. A direção é de Julius Avery. Na trama, Gabriele Amorth investiga a aterrorizante possessão do garoto Henry, papel de Peter DeSouza-Feighone. Durante sua luta contra o mal que tomou conta do menino, ele vai descobrir segredos enterrados há séculos pela Igreja e uma conspiração muito maior do que poderia imaginar. O filme é inspirado nos arquivos reais do padre Gabriele Amorth. No decorrer da trama, é revelada uma conspiração centenária que o Vaticano tentou , desesperadamente, manter escondida.

O elenco conta com Celso Arruda (padre), Guilherme Rodrigues (filho Henrique), Kyara Magalhães (filha Ana), Larice Castro (Ana possuída) e Mel Fire, no papel da mãe.