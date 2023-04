Diogo Almeida realiza sonho de ser protagonista em 'Amor perfeito'

Orlando (Diogo Almeida) é pai de Marcelino (Levi Asaf), fruto de seu amor por Marê (Camila Queiroz). O encontro dos três ainda não ocorreu em 'Amor perfeito' (foto: João Miguel Júnior/GLOBO)

Na televisão, todo mundo sabe das responsabilidades quando se protagoniza uma novela. Mesmo assim, é difícil encontrar quem não sonhe com esse posto. Aos 37 anos, Diogo Almeida está bem distante de ser novato no ofício. Porém, é justamente o mocinho Orlando de “Amor perfeito” que vem tornando o carioca um rosto conhecido do público. "Sempre quis ser ator. Fiz teatro quando era criança, me formei em artes cênicas e sonhei estar nesse lugar", revela o artista. Na televisão, todo mundo sabe das responsabilidades quando se protagoniza uma novela. Mesmo assim, é difícil encontrar quem não sonhe com esse posto. Aos 37 anos, Diogo Almeida está bem distante de ser novato no ofício. Porém, é justamente o mocinho Orlando de “Amor perfeito” que vem tornando o carioca um rosto conhecido do público. "Sempre quis ser ator. Fiz teatro quando era criança, me formei em artes cênicas e sonhei estar nesse lugar", revela o artista.









"No processo dos testes, eu imaginava a Marê. Olhava para um papelão e ficava pensando na personagem. Foi uma alegria quando soube que seria a Camila Queiroz. Estamos construindo uma relação bacana. Ela é muito generosa. A gente respeita o tempo e o espaço de cada um", relata.



Em 'Duas caras', Diogo viveu o estudante Rudolf e contracenou com Paulo Goulart, Alinne Moraes, José Wilker e Susana Vieira (foto: Renato Rocha Miranda/globo)



Construção do personagem Em “Amor perfeito”, Orlando se afasta de Marê por conta de uma armação de Leonel (Paulo Gorgulho). Mas retorna ao Brasil oito anos depois, com a intenção de reconquistar seu grande amor. Nesse reencontro, descobre que é pai e embarca numa jornada para descobrir o paradeiro do filho Marcelino (Levi Asaf).





"Sou da área da saúde. Sou psicólogo, além de ator, e tenho uma relação com médicos. Já pensei em cursar medicina e venho fazendo pesquisas sobre profissionais das décadas de 1930 e 1940. Fui para um hospital no Rio de Janeiro fazer plantão e acompanhá-los, pois Orlando fez residência em ortopedia. Todos contribuem para a construção desse personagem", revela.





Marê hesita em retomar o relacionamento com Orlando. Após conversarem, a mocinha afirma que viverá apenas para encontrar o filho e ele promete ajudar. O que ambos não sabem é que Marcelino está por perto: ele foi criado pelos religiosos da Irmandade dos Clérigos de São Jacinto.





"Em 'Amor perfeito', existe esse respeito entre os autores, os diretores e os atores. A gente mergulha juntos. Queremos levar o Levi com a gente nessa viagem de contar a história. Tivemos uma preparação com a Ana Kfouri, um processo muito significativo", comenta.

Durante os primeiros contatos com Camila e Levi, Diogo procurou se aproximar dos colegas. Para ele, é importante que os três passem a se enxergar como família e entreguem essa emoção em cena.





O ator aguarda o momento em que os personagens vão se reunir, já conhecendo os laços sanguíneos com Marcelino.





"Às vezes, ligo para saber como foi a escola do Levi e como estão as coisas. Nos intervalos de gravação, vou ao camarim das crianças para ficar um pouco mais com ele. Em todos os momentos possíveis, eu procuro fazer contato para que ele se sinta bem Estou ansioso por esse encontro de Marcelino, Orlando e da Marê. A cada capítulo que leio, eu me emociono", afirma Diogo.