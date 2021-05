Renato Rios Neto e Thiago Reis estreiam no ''Alterosa alerta''

Os apresentadores Renato Rios Neto e Thiago Reis, que farão sua estreia nesta segunda-feira (17/05) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )

Os radialistas da Itatiaia Thiago Reis e Renato Rios Neto são os novos apresentadores do programa "Alterosa alerta", da TV Alterosa. Os dois apresentadores substituem o jornalista Stanley Gusman, falecido em janeiro deste ano em decorrência de complicações da COVID-19. A nova edição do programa estreia nesta segunda-feira (17/05), às 12h45.





O “Alterosa alerta” tem o foco voltado para assuntos policiais, prestação de serviço e temas que permeiam a comunidade, além de trazer entretenimento para os mineiros. Pela primeira vez juntos na TV, Thiago Reis e Renato Rios Neto prometem equilibrar a notícia factual, as opiniões enfáticas e a credibilidade com bom humor.





“A gente está vendo tanta coisa ruim na televisão, tanta coisa pesada, vamos tentar mudar um pouquinho essa cara”, descreve Thiago Reis, de 36 anos. “Sou um cara mais leve, quero dar essa cara à apresentação. Muito do perfil que já faço no rádio, com muita prestação de serviço, mas com leveza, alto-astral e energia positiva também. Quero passar essa imagem mais leve para o telespectador”, completa o jornalista.



Cobrindo futebol mineiro, Thiago Reis ficou conhecido pelo bordão “seu nome, seu bairro” nos 20 anos como repórter da Rádio Itatiaia. Ele conta que ficou surpreso com o convite para comandar o programa policial, mas decidiu aceitar o desafio e se diz contente no retorno às telas da TV Alterosa, onde já trabalhou como repórter por oito anos.





“Fiquei muito orgulhoso (com o convite). Nesses quase 10 anos na TV Alterosa, a gente teve uma identificação muito grande, então, me sinto muito bem (nesse retorno). Já conheço todos os colegas, todos profissionais. Para mim, é uma alegria poder voltar a trabalhar com todos eles”, celebra Thiago.

Cobrindo jornalismo policial na Itatiaia desde 2009, Renato Rios Neto, de 38 anos, faz sua estreia na televisão nesta segunda-feira e espera encontrar um novo modo de apresentação na linguagem audiovisual.



“Acho legal trazer um pouco a espontaneidade de quem não tem experiência para ser algo natural. Quero achar meu estilo, o estilo Renato de ser, junto com o telespectador. Vai ser um processo de descoberta em conjunto. É um desafio, mas aquele desafio que não te dá medo, que te põe pra frente. Então, estou superanimado”, afirma.





Sua intenção é dar uma "chacoalhada" no mercado de telejornalismo local e atrair novos telespectadores para o programa. "A gente vem para somar, não é para ficar acomodado, é pra mudar mesmo", diz Renato, que se descreve atraído pela notícia assim como uma "criança com fome no prato de comida".





MAIS BORDÕES Os novos apresentadores afirmam que a expectativa para a estreia amanha é a melhor possível. Eles pretendem repetir o bom relacionamento cultivado na Itatiaia na nova empreitada na TV.



“Eu e Renato temos um entrosamento da rádio. Vez ou outra, sempre participava do programa dele (Renato Rios Neto). Então, a gente se dá muito bem fora dos microfones. Estamos animados para repetir isso”, comenta Thiago Reis, que promete trazer o famoso bordão “seu nome, seu bairro” para a televisão. “Não tem como dissociar mais não. Por onde eu vou, ele (o bordão) vai junto. A criatura ficou maior que o criador”, revela.





Cobrindo assuntos policiais, Renato Rios Neto ficou conhecido também por um bordão: “a casa caiu”. O jornalista espera criar outros no “Alterosa alerta”. “Quero trazer todos (meus bordões) para a TV e ainda bolar muitos novos."





* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro





ALTEROSA ALERTA

• Apresentação: Renato Rios Neto e Thiago Reis

• De segunda a sexta, às 12h45

• TV Alterosa