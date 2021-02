Cheio de celebridades, novo reality de confeitaria estreia no SBT/Alterosa

Bake off Brasil %u2013 Celebridades estreia no próximo sábado, no SBT/Alterosa. Maisa Silva e Dony De Nuccio estão entre os participantes do novo reality (foto: Fotos: Gabriel Cardoso/SBT)





No próximo sábado (20/2), um novo reality estreia no SBT/Alterosa: Bake off Brasil – Celebridades. O programa chega para provar que lugar de famoso também é na cozinha. Com apresentação de Nadja Haddad e júri da chef confeiteira Beca Milano e do padeiro Olivier Anquier, a atração reúne 16 participantes em uma competição para revelar quem é o melhor confeiteiro do Brasil.





Sob a direção geral de Marcelo Kestenbaum, o reality de celebridades terá duração de nove semanas. Esta edição conta com 16 convidados, entre eles Maisa Silva, Pyong Lee e Dony De Nuccio.





A cada programa, os participantes enfrentarão dois desafios: criativo e técnico, sendo o primeiro com uma temática única e receitas exclusivas. No segundo, todos recebem a mesma receita e deverão segui-la com fidelidade.





Ao final de cada episódio, o melhor do dia recebe o cobiçado Avental Azul de Mestre Confeiteiro, enquanto outros dois participantes são eliminados. Todos os participantes terão que sair da “zona de conforto” para entregar os mais incríveis bolos e conquistar os jurados em 18 desafios. Inspiração, talento e criatividade serão ingredientes fundamentais para quem quiser levar o título e levantar o troféu de “melhor celebridade confeiteira do Brasil”.





A seguir, a lista completa dos participantes:





PYONG LEE

Paulista, hipnólogo

Ilusionista, hipnólogo e youtuber coreano-brasileiro, tem um canal que conta com mais de 7 milhões de inscritos. Na TV, participou da série Patrulha salvadora, no SBT/Alterosa. Em 2020, participou do BBB, na Globo.





THAÍS PACHOLEK

Curitibana, atriz

Iniciou sua carreira aos 9 anos. Aos 23, entrou para o time do SBT e atuou em nove novelas. Entre elas, protagonizou Amigas e rivais (2007), participou de Vende-se um véu de noiva (2009) e também de Revelação (2008).





GABRIEL SANTANA

Carioca, ator

Viveu o personagem Mosca em Chiquititas. Em 2017, participou da minissérie Carcereiros (Globo). Em 2018, interpretou Paulo na série Z4, no SBT/Alterosa. Já em 2019 foi Cléber em Malhação: Toda forma de amar.





DONY DE NUCCIO

Paulista, jornalista

É também, economista, empreendedor e um dos mais importantes comunicadores do país. Na Globo, trabalhou nos três maiores telejornais do país: Jornal hoje, Jornal nacional e Fantástico.





PADRE ALESSANDRO CAMPOS

Paulista, padre

É conhecido como o Padre Sertanejo do Brasil. Faz shows levando o evangelho através da música. Seu álbum O que é que eu sou sem Jesus? vendeu mais de 1 milhão de cópias. Apresenta o programa Viva a vida, na Rede Vida.





RODRIGO CINTRA

Paulista, hair stylist

Integrante do Esquadrão da moda, no SBT/Alterosa, é também autor do livro Como seu cabelo pode transformar seu visual. Foi eleito, por duas vezes, pela Revista Quem, como melhor cabeleireiro do Brasil, em 2014 e 2015.





ROBSON JASSA

Paulista, hair stylist

Proprietário de um salão em São Paulo, Jassa faz parte da equipe de especialistas do programa Fábrica de casamentos, do SBT e Discovery Home and Health. O hair stylist acredita na importância da autoestima feminina.





MARIA GAL

Baiana, atriz

Atuou nas novelas Gabriela (2012), Joia rara (2013), na Globo; e Carrossel (2012) e As aventuras de Poliana (2018), no SBT/Alterosa. Participou das séries Sob pressão (2017/Globo) e 3% (2016/Netflix). No cinema, fez Carandiru.





RENATA KUERTEN

Catarinense, modelo

É apresentadora do Conexão models, um programa cheio de jogos com modelos da Mega Model Brasil. Referência de boa forma, Renata tem um lifestyle saudável e ligado a esportes.





JÚLIO COCIELO

Paulista, youtuber

Humorista, ator e youtuber, famoso por seus vlogs no YouTube e sua participação no Pânico na Band. Atualmente, conta com 19 milhões de inscritos no YouTube, sendo um dos maiores canais no Brasil.





Fernanda Venturini

Paulista, atleta

Ícone do voleibol, a ex-jogadora destacou-se na posição de levantadora. Foi 12 vezes campeã brasileira. É a única brasileira entre as quatro melhores jogadoras do século 20, segundo a Federação Internacional de Vôlei.





DALTON VIGH

Carioca, ator

Atuou em diversas novelas da Globo, entre elas Terra nostra (1999), O clone (2001), Fina estampa (2011) e Salve Jorge (2012). No SBT/Alterosa, Dalton interpreta o Sr. Pendleton em As aventuras de Poliana (2018).





MAISA

Paulista, apresentadora e atriz

Presença confirmada na televisão desde pequena, Maisa Silva dispensa apresentações. Apresentadora, atriz, empresária, cantora e influencer, a garota de 18 anos arrasta multidões de seguidores nas redes sociais.





RENATA DOMINGUEZ

Carioca, atriz

No Brasil, iniciou a carreira em 2001, estrelando em Malhação. Em 2014, fez sua estreia no cinema e em séries. De volta à Globo, participou de Malhação (2016) e Deus salve o rei (2018).





MONALYSA ALCÂNTARA

Piauiense, modelo

Foi Miss Brasil aos 18 anos, em 2017, a miss mais jovem até então. Representou o Brasil no Miss Universo, onde terminou dentro do Top 10, marca que não era obtida por uma brasileira desde 2013.





MARCELLO AIROLDI

Paulista, ator

É ator, diretor, autor e professor de teatro. Atuou em novelas como Salve Jorge (2012), Sol nascente (2016) e Deus salve o rei (2018), na Globo. Interpretou Adoniran Barbosa no especial Por toda minha vida, também da Globo.