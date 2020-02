Marcello Melo Jr. é o novo 01

Ator vive seu primeiro protagonista, o sargento Mikhael (foto: Carlos Fofinho/divulgação) Arcanjo renegado, série criada por José Junior (do coletivo AfroReggae) e produção original do Globoplay, dá a Marcello Melo Jr., de 32 anos, seu primeiro protagonista: Mikhael é um sargento do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM do Rio. A lembrança de Tropa de elite é inevitável, mas os novos 10 episódios têm tempo para apresentar uma discussão mais ampla sobre violência policial, corrupção, tráfico de drogas e vida nas favelas, misturando relações políticas com a vida pessoal de "soldados" do cotidiano.





Marcello foi criado no Morro do Vidigal, e iniciou sua vida artística no grupo Nós do Morro – na sua trajetória, produções fazem um tipo de linha que o trazem até esse momento: Cidade de Deus, Tropa de elite, Última parada 174 e Alemão são apenas alguns dos filmes de que ele participou, além de novelas e peças de teatro, com personagens longe da violência urbana da cidade. Mas suas participações nesses filmes icônicos o prepararam para esse momento.





"Creio que por vir de comunidade, por ser negro, por conquistar esse espaço, abro um espaço para outros que vêm da mesma origem, da mesma rotina, de uma contínua falta de amparo do governo", diz o ator, sublinhando que esse é o momento mais importante da sua carreira até aqui. "É muito importante para as comunidades, para os negros, mas também para os sonhadores, independentemente de classe e raça… Espero que isso fique evidente por conta da minha satisfação com o trabalho."