Intérprete de Luísa de ''Poliana moça'', Thaís Melchior bateu recorde de perguntas do público no PoliCast (foto: Lourival Ribeiro/SBT )

A atriz Thaís Melchior tem um recorde merecido em sua carreira. A intérprete de Luísa de "Poliana moça", exibida às 20h30 no SBT/Alterosa, foi a mais recente convidada de Nicholas Torres e Ana Zimerman no PoliCast. A carioca foi quem mais recebeu perguntas do público durante as edições do podcast.









A atriz foi para São Paulo para assumir o lugar de Milena Toscano no papel da tia Luísa, em “As aventuras de Poliana”, que antecede a trama atual. Milena se afastou do trabalho por conta da licença maternidade. Atualmente, Melchior é amada pelo público, mas, no início, a passagem de bastão não foi bem-aceita pelos fãs. Ela sofreu com haters na internet e até ameaças.





“Não foi fácil, seria hipócrita se eu falasse que foi. A Milena era amada pelo público. Todo mundo precisava entender que fiz teste, que a Milena estava em um momento lindo da vida dela. O bastão foi passado com amor e respeito”, garante.





Em “Poliana moça”, Luísa é tia de Poliana e esposa de Marcelo. Nesta nova fase da novela, ela está mais segura de si, mas nem tudo são flores, pois teme que as tentativas frustradas de engravidar ameacem o bom momento de sua vida.





Com o tempo, Luísa aprende que não há nada maior do que o amor de Marcelo por ela e o dela por ele, nem mesmo um sonho frustrado pode separá-los. “É legal debater isso, pois há muito tabu envolvido, o processo de fertilização não é fácil para a mulher”, comenta a atriz O podcast está disponível no canal de “Poliana moça” no YouTube e nas plataformas Spotify, Deezer e Amazon Music.