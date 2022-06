Tadeu (José Loreto ) e Guta (Julia Dalavia) vão colocar um ponto final em sua relação (foto: João Miguel Júnior/Globo)

Guta (Julia Dalavia) colocará um fim na relação com Tadeu (José Loreto) nos próximos capítulos de “Pantanal”, adaptação de Bruno Luperi para a primeira versão do folhetim escrita por Benedito Ruy Barbosa.



LEIA MAIS 04:00 - 19/06/2022 Irandhir Santos cai de amores pelo Pantanal

04:00 - 12/06/2022 Isabel Teixeira comemora o fenômeno Maria Bruaca nas redes sociais

04:00 - 05/06/2022 Gabriel Sater, o Trindade de 'Pantanal': 'Nunca quis tanto um personagem' Guta (Julia Dalavia) colocará um fim na relação com Tadeu (José Loreto) nos próximos capítulos de “Pantanal”, adaptação de Bruno Luperi para a primeira versão do folhetim escrita por Benedito Ruy Barbosa.Na novela das 21h da Globo, o peão pedirá perdão a José Leôncio (Marcos Palmeira) e dará o braço a torcer de que o casamento com a filha de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) não daria certo. Enquanto isso, Zuleica (Aline Borges) contará a Tenório (Murilo Benício) que Marcelo (Lucas Leto) sabe do parentesco com a garota. Então, o rapaz partirá com o pai para a fazenda.





Quando Guta decidir deixar o Pantanal, ela se surpreenderá ao ver Marcelo chegar com Tenório. Feliz por reencontrá-lo, a jovem resolverá permanecer na propriedade da família. Já Alcides (Juliano Cazarré) estranhará a intimidade entre os herdeiros do patrão, sem imaginar que os dois se envolveram romanticamente antes de descobrirem sobre o parentesco.

Grileiro

Guta e Marcelo conversarão a respeito da situação de suas famílias e o fato de acreditarem que são meios-irmãos. Depois, a engenheira revelará ao rapaz que o pai deles é grileiro. Ela ainda falará sobre a suspeita de que Juma (Alanis Guillen) e Alcides saibam mais de Tenório do que eles.





Zuleica ficará preocupada com Marcelo, após vê-lo tão próximo de Guta. A mãe do rapaz notará que ele ainda é apaixonado pela filha de Maria Bruaca e se sentirá culpada por esconder a verdade. Afinal, os dois não são meios-irmãos. A segunda esposa de Tenório apenas omitiu esse fato, pois quando começou a se relacionar com o vilão, estava grávida.