Loja de Tibério, de Pantanal, é atração em Araxá

Estabelecimento de Guito virou point em Araxá, no Triângulo Mineiro (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Com o fim das gravações de "Pantanal", da Rede Globo, o ator, cantor, compositor e engenheiro agronômo Guito, o Tibério da novela, retornou na última semana para Araxá, no Triângulo Mineiro, onde reside com a família e é proprietário de um estabelecimento comercial do segmento de alimentos naturais.