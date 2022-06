Documentário mostra como diretor de "Pantanal" foi influenciado pelo irmão

Nascido na Paraíba, Vladimir Carvalho construiu sua carreira de cineasta em Brasília, onde vive desde a juventude (foto: Maira Morais/Divulgação)

Foi num "mergulho" que o diretor de cinema carioca Marcio de Andrade, criado em Brasília, resolveu esclarecer uma relação pessoal que desembocou no filme "Quando a coisa vira outra". "Com o título, quis mostrar 'quando uma ideia se transforma em uma imagem': nisso está muito da obra do diretor enfocado pelo longa, o cineasta Vladimir Carvalho", conta o diretor.









A conversa é sobre “o processo criativo deles e de onde vêm as ideias. Em papo de irmão a gente não se mete; a gente escuta, né?”, diverte-se o diretor. “Quando a coisa vira outra” está disponível desde a semana passada nos catálogos de títulos sob demanda das plataformas Claro Net, Sky, Vivo TV e Oi TV.





"A obra de Vladimir é extensa e importante, além de ser de vanguarda, sobretudo quando temos tantos assuntos que ele traz à tona, nas criações de documentários e que geram várias linhas de debate", comenta Anna Karina, produtora do documentário.





Ela observa que Vladimir tem um olhar dos Brasis (expressão que ele mesmo usa no filme) e, paraibano, nunca viu "o Nordeste sair dele". "O filme mostra a amplitude dos assuntos e a abertura estética que o Vladimir tem, ao cercar um cinema da desigualdade", afirma Anna Karina.





Cena de 'A bolandeira' (foto: Reprodução)





Um dos diretores mais influentes entre os documentaristas brasileiros, Vladimir Carvalho, 13 anos mais velho do que o irmão Walter (fotógrafo de títulos como “Lavoura arcaica”), tem entre seus méritos contribuir para a formação estética do irmão. "A fotografia de ‘Abril despedaçado’ (assinada por Walter Carvalho, em 2001) tem, por exemplo, muito do curta ‘A bolandeira’ (feito em 1969 por Vladimir). Vladimir foi, em certa medida, um grande mentor na vida do irmão. Vladimir é uma fonte do cinema autoral, pelos documentários que vão do rock às artes plásticas", analisa Anna Karina.

REDESCOBERTA

Na opinião do cineasta Marcio de Andrade, é preciso que o público reveja a obra de Vladimir Carvalho "e redescubra o país". "O que ele registrou de cultura popular! De ‘Os romeiros da guia’ (1962) a ‘Conterrâneos velhos de guerra’ (1991)... ‘Conterrâneos’ vem com parte da ópera do Wagner e há ainda as tomadas aéreas!”, cita.





“As pessoas, infelizmente, seguem pegando comida do lixo (como mostrado no filme), e a desigualdade persiste e está cada vez mais larga. Com nosso filme, quisemos mostrar o vigor da obra do Vladimir, que tratou, por exemplo, do universo de Cora Coralina (em ‘Vila Boa de Goya’z, de 1973)”, aponta o documentarista.





“Ele tem uma obra que fala deste país que estamos esquecendo. A gente está querendo virar americano e europeu?! Esquecemos nossas riquezas culturais e intelectuais", comenta o diretor, que tem entre seus títulos precedentes “A mulher que falava coisas” (2007).





Outro filme de Marcio de Andrade, “Asfalto” (2015), "uma alegoria de Brasília", cutuca as memórias afetivas do cineasta, que, até 2020, morou na capital federal.





"Sou uma cria do Festival de Brasília, sentei muito no chão para ver filme", afirma. A edição do festival no ano de 2015 foi das mais especiais, uma vez que Walter e Vladimir Carvalho se viram homenageados. Tendo passado a infância e a adolescência em Brasília, aos 49 anos, pós-graduado em cinema e trabalhando como jornalista, Vladimir começou a fotografar muito na cidade.





"Ele abriu portas a muito custo na cidade, batalhando. O modo de produção dos filmes do Vladimir, que vem de um período com recursos técnicos muito difíceis, à época da película, o obrigava a usar muito mais criatividade. O negativo (para captar o filme) era uma coisa cara, por exemplo", explica o diretor.





Muito antes de a pauta da desigualdade estar em voga, Vladimir já acendia o alerta para o tema. "Ele mostra, num dos filmes, a construção de Brasília e como muitos operários, vindos do Nordeste, foram levados a sair da cidade por causa de um fator da desigualdade. Isso é recorrente nos filmes do Vladimir", diz Márcio.





Para além da parceria e do companheirismo com Walter Carvalho, o filme se detém em outras colaborações profissionais de Vladimir e em seu papel de lapidar olhares de profissionais mais jovens que ele, como Jacques Cheuiche, diretor de fotografia de “Cícero Dias, o compadre de Picasso” (2016).

GENEROSIDADE





Uma grande dificuldade foi encontrar acervos preservados de seus filmes, com a Cinemateca Brasileira fechada durante a pandemia.



"Vladimir atravessa, com sua obra, os anos de 1970, 1980 e 2000 e traz a riqueza do Brasil. Deveria ter um material preservado com qualidade mai- or. Alcançamos material no Centro Técnico do Audiovisual (CTAv), do Rio de Janeiro, e na cinemateca do Museu de Arte Moderna. Na Fundação Cinememória, do diretor, havia material, mas em formatos diversificados, desde beta até DVD", conta Márcio de Andrade.





Com mais de 90 minutos, “Quando a coisa vira outra” tem um trecho especial feito em animação assinada por Fred Assunção e Rodrigo Neiva. Envolvido com o longa desde 2017, o diretor conta que viveu o processo de ver o documentário que idealizou se transformar em outro filme, no processo de realização.

Cena do filme 'O engenho de Zé Lins' (foto: Imovision/Divulgação)

FILMOGRAFIA

Confira os principais títulos de Vladimir Carvalho





“Romeiros da guia” (curta-metragem, 1962, codirigido por João Ramiro Mello )

“A bolandeira” (curta, 1968)

“O país de São Saruê” (1971)

“Incelência para um trem de ferro” (média-metragem, 1972)

“Vila Boa de Goyaz” (curta-metragem, 1974)

“Quilombo” (média-metragem, 1975)

“Brasília segundo Feldman” (média-metragem, 1979)

“O homem de areia” (1982)

“O evangelho segundo Teotônio” (1984)

“Conterrâneos velhos de guerra” (1990)

“Ariano Suassuna em aula-espetáculo” (média-metragem, 1997)

“Barra 68 – Sem perder a ternura” (2000)

“O engenho de Zé Lins” (2007)

Visto como alguém "muito generoso e acolhedor", Vladimir, a cada encontro para “Quando a coisa vira outra”, acentuou a admiração de Márcio. "Ele é muito ativo e parece um menino de 80 anos", diz.