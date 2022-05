Mineiro Guito faz sucesso como o peão Tibério de 'Pantanal'

Nascido Diogo Brito de Souza, o agrônomo era conhecido como o violeiro Guito, mas agora faz sucesso como ator (foto: João Miguel Júnior/GLOBO)





Quem ouve falar do agrônomo Diogo Brito de Souza ou, melhor do violeiro Guito, não imagina que, aos 37 anos, ele interpreta seu primeiro papel na televisão. Quem escuta o sotaque dele, entretanto, reconhece na hora se tratar de um mineiro, intérprete do peão Tibério na nova versão da novela “Pantanal”, adaptada por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor da versão original do folhetim que foi ao ar na década de 1990.









Mesmo sendo reconhecido, o ator conta que ainda não se acostumou com o assédio dos fãs, sobretudo nas redes sociais, mas revela que está aprendendo aos poucos a interagir com os seguidores que surgem aos montes diariamente. Fora do mundo virtual, a repercussão também é gigante, tanto pelos metrôs do Rio de Janeiro, para onde ele teve de se mudar em função do papel em “Pantanal”, quanto em sua terra natal, Lavras, no Sul de Minas. "A repercussão na minha cidade está a maior de todas... Lá nós é famoso (sic)", brinca.





Oportunidade em cena





Guito, que também é violeiro, confessa sempre ter pensado em seguir carreira como ator, mas não em novelas e não em “Pantanal”, até surgir a oportunidade de fazer um teste para o remake da obra original de Benedito Ruy Barbosa. Ele conta que esperava, no máximo, conseguir uma ponta no folhetim. A surpresa veio com sua escalação para um papel marcante da trama.





Na versão original, Tibério é vivido pelo cantor Sérgio Reis. Guito, entretanto, prefere dar um tom próprio ao personagem, evitando se inspirar na primeira versão do personagem interpretado pelo sertanejo. Ele revela que tanto ele quanto Bruno Luperi preferiram mexer na intensidade do personagem a alterarem o rumo dele, como pode ocorrer com outros papéis.









"Assisti a primeira versão, na minha infância, e depois assisti de novo a reprise (SBT/Alterosa), mas assim que soube que o papel era meu, não quis assistir de novo, não. Quis criar outro Tibério. Desvincular do personagem que foi do Sérgio Reis. Dar uma nova cara para ele, até porque o Sérgio tem uma voz muito característica né? É difícil mexer na originalidade do enredo, mas a gente pode mexer na intensidade né? E o autor está trabalhando muito bem com isso."





ELENCO





Guito comenta sobre a relação com o peão Levi, abrandada por Bruno Luperi, e com a misteriosa Muda, sucesso de repercussão na internet, que será reforçada, mas sem revelar mais detalhes para evitar spoilers. A interação com o elenco também é das melhores possíveis, apesar de ter enfrentado desafios em cena no início do trabalho com nomes de peso como Marcos Palmeira e Dira Paes. "Nós formamos um grupo muito coeso, uma amizade boa. A energia nos bastidores é ótima", revela.





Para o futuro, o plano de Guito é fazer shows pelo Brasil. Aproveitar o sucesso da novela para dedicar-se à carreira musical sem, entretanto, descartar a possibilidade de novos convites para a TV.





