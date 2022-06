Gabriel Sater se lembra de brincar nos cenários da primeira versão de 'Pantanal', exibida pela Rede Manchete nos anos 1990 (foto: João Miguel Júnior/Globo)

Gabriel Sater se sente honrado em dar vida ao violeiro Trindade em “Pantanal”, novela das 21h da Globo. Além de o personagem ter pertencido a seu pai, Almir Sater, na primeira versão do folhetim em 1990, agora os dois tiveram a oportunidade de contracenar em um emocionante duelo de violas. Afinal, o cantor e ator também está presente na trama como o chalaneiro Eugênio. Para o intérprete do peão, ambos compartilharem essa experiência tem sido algo especial.









Na versão atual, Almir Sater (Eugênio) fez emocionante duelo de violas com Gabriel (Trindade) (foto: Globo/reprodução) Na trama, Trindade passou a trabalhar na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). Por caridade de Tibério (Guito), ele pernoitou por ali pela primeira vez, mas, por obra da viola enfeitiçada pelo cramulhão, o rapaz se assentou definitivamente por lá e, desde então, divide com os outros peões suas premonições.









''Fui entendendo, aos poucos, as camadas desse personagem A cada cena perguntava sobre o Trindade para o meu pai, mas ele me deixou muito livre e me disse para procurar algo novo. Outro desafio que me ajudou bastante foi estudar a viola" Gabriel Sater, ator e músico



PACTO "Antes de fazer o teste, eu comecei a investigar com o meu pai inúmeras curiosidades da primeira versão da história. Em 1990, acompanhei as gravações e, desde lá, criei a ligação com aquele lugar. Brinquei de coroinha no último capítulo da novela e, como fã, queria saber mais sobre a confecção do Trindade naquela época e como o Benedito (Ruy Barbosa) pensou o personagem", relata.

Com a mudança de Irma (Camila Morgado) para o Pantanal, Trindade se apaixona pela tia de Jove (Jesuita Barbosa). Apesar do relacionamento, o peão sabe que tem um pacto com o diabo e, teoricamente, não poderá ficar ao lado da amada. Sua sina, como de todo tocador, é seguir o som da viola. Porém, o personagem deixará a filha de Mariana (Selma Egrei) grávida.









Almir Sater participa do remake de 'Pantanal' como o chalaneiro Eugênio (foto: João Miguel Júnior/divulgação)

Além da saga da família Leôncio, “Pantanal” chama a atenção do público para a necessidade de preservar o meio ambiente. Segundo Gabriel Sater, é necessário abordar o tema para que a natureza não padeça ainda mais com as ações imprudentes do homem.





"O Pantanal sofre como nunca. Este ano não teve uma cheia e isso gera uma preocupação com o bioma. A água é a alma do Pantanal. Vê-lo seco traz um alerta. Nossas autoridades têm que ter consciência maior da realidade que a gente vive", alerta o ator e músico.