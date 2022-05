Camila Morgado revela medo de fazer 'Pantanal'

Como Irma, Camila Morgado encarou a responsabilidade de interpretar a mulher que é ao mesmo tempo frágil e poderosa (foto: João Miguel Júnior/divulgação )

Camila Morgado acompanhou cada passo de Malu Rodrigues na primeira fase de “Pantanal” para dar continuidade à personagem Irma na segunda parte da trama das 21h da Globo. Mesmo se sentindo insegura inicialmente, a atriz encarou a responsabilidade e tem demonstrado tanto as fragilidades quanto a força da filha de Mariana (Selma Egrei) em cena. Criada na sombra de Madeleine (Karine Teles), a tia de Jove (Jesuita Barbosa) chegou a se apaixonar por José Leôncio (Marcos Palmeira). Porém, se encantará por Trindade (Gabriel Sater) e viverá um romance com o violeiro.









A relação de Irma e Madeleine foi complicada desde os primeiros capítulos. As duas mantinham uma disputa acirrada em casa. Com a morte da mãe de Jove em um acidente aéreo, a filha de Antero (Leopoldo Pacheco) fica de vez no Pantanal, onde constrói novos laços afetivos. Para Camila, o encontro com Karine Teles para narrar a trajetória das irmãs Novaes foi feliz. ELOGIOS

"Chegar para dar continuidade a duas irmãs que já estavam sendo feitas pela Malu (Rodrigues) e pela Bruna (Linzmeyer) deixou a gente em um lugar muito vulnerável como atriz, o que é bom para o nosso trabalho. Isso torna o personagem muito vivo. Sou fã da Karine Teles, sempre quis trabalhar com ela", afirma.





Nesta volta ao Pantanal, inicialmente Irma quer conquistar José Leôncio. Porém, a tentativa é em vão. Depois, o relacionamento com Trindade também não será um mar de rosas. O peão tem um pacto com o diabo e não poderá ficar ao lado da amada. Caso não haja alterações em relação à versão original, de 1990, que foi exibida pela Rede Manchete, a personagem deverá engravidar do violeiro.





“O texto do Benedito (Ruy Barbosa), com a adaptação do Bruno (Luperi), não te fixa em um lugar. Ao mesmo tempo em que a Irma nutre um amor pelo Zé Leôncio, que ela vai levar por quase a novela toda, também entende que, talvez, o lugar dela não seja com ele", avalia.

BARULHO DOS BICHOS

Como a maior parte da novela é ambientada no Pantanal, Camila viajou para o Mato Grosso do Sul com o elenco para gravar na região. Segundo a atriz, ter locações nas fazendas contribuiu positivamente para o trabalho. E, assim como Irma, também saiu do ambiente extremamente encantada.





"Para mim, a quantidade de pássaros foi marcante. Na fazenda, eu precisava falar pelo telefone, mas não dava para se comunicar direito, porque tinha muito barulho dos bichos. Cheguei até a gravar esses sons para me lembrar disso no estúdio. O Pantanal é um lugar mágico", assegura.