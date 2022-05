Flavia Pavanelli revela insight que evitou depressão profunda

Atriz procurou ajuda médica para evitar a doença: "Eu não sabia dosar, eu só sabia trabalhar, trabalhar, trabalhar" (foto: Lourival Ribeiro/sbt)





A atriz, modelo, empresária, lifestyle e influenciadora digital Flavia Pavanelli, que vive Brenda em “Poliana moça”, no SBT/Alterosa, revelou no “PoliCast” a semelhança entre ela e sua personagem, além de trazer uma história pessoal de superação. O podcast, que conta sobre os bastidores da novela de Iris Abravanel, está disponível no YouTube, Spotify, Deezer e Amazon Music.









Na conversa, a atriz conta que ama o que faz, mas, por conta do excesso de trabalho com outros projetos, viveu um momento muito delicado psicologicamente.





“Achava que não era capaz de trabalhar em uma empresa grande como o SBT. A Brenda é a paixão da minha vida... Mas passei por um momento tenso, porque não sabia dosar, eu só sabia trabalhar, trabalhar, trabalhar. Uma vez, cheguei aqui, olhei e falei: 'Cadê essa felicidade? Eu não estou feliz'. Procurei ajuda, ajuda médica. Graças a Deus, tive esse insight antes de entrar em uma depressão profunda”, contou.





EQUILÍBRIO





A atriz ressalta que esta fase serviu de alerta: “Precisei ter este momento bem intenso, que me demandou bastante energia para entender o que estava acontecendo. Mas hoje estou bem, estou muito feliz. Tenho meus negócios, vida de atriz, mas não deixo de ser filha em casa, irmã, amiga, ter meu momento de lazer”, finaliza.