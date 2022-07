Caso de Maria Bruaca e Alcides será descoberto em 'Pantanal'

Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Alcides (Juliano Cazarré) terão semana cheia de emoções em "Pantanal" (foto: João Miguel Júnior/GLOBO)

A relação de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) com Alcides (Juliano Cazarré) deixará de ser segredo para Tenório (Murilo Benício) em "Pantanal". Na novela das 21h da Globo, o pai de Guta (Julia Dalavia) anunciará que pensa em trazer Zuleica (Aline Borges) e os outros filhos para a fazenda, depois de tomar conhecimento sobre a traição da primeira esposa.









Maria Bruaca estará inconformada com a decisão do cônjuge. A personagem não aceitará de forma alguma a vinda de Zuleica para a fazenda. A mãe de Guta pensará até em atirar na amante do marido por conta da humilhação de ser traída por tantos anos. Em seguida, ela colocará o plano em ação e furtará a arma de Alcides. Depois, fingirá para Zefa (Paula Barbosa) que foi o peão quem a pegou.





Novela



Na casa da outra família, em São Paulo, Tenório contará para Zuleica que Maria Bruaca o traiu. Como inicialmente a mulher não vai querer acompanhá-lo de volta ao Pantanal, ele a ameaçará. O vilão afirmará que, se ela não for para a fazenda, poderá tirar a vida da primeira esposa. Assustada com o teor da conversa, a mãe de Marcelo cederá ao desejo do companheiro.





"'Pantanal' é uma novela que mexe com nossas emoções, com o lúdico, o imaginário. Faz você acreditar no encantamento das coisas, nas lendas. Tem um valor muito especial, que deixou marcas e por isso hoje ela é tão abraçada e amada. Quem assistiu, guarda alguma história ou memória afetiva. É realmente para todas as idades. Ela pega as pessoas sensíveis, que estão abertas e querem se emocionar com a simplicidade da vida", afirma Aline Borges.