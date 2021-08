"Nos tempos do imperador" retrata Dom Pedro II com seus erros e acertos

Pilar (Gabriela Medvedovski) e o alforriado Jorge (Michel Gomes) também estrelam "Nos tempos do imperador" e vão se apaixonar durante a trama (foto: Paulo Belote/GLOBO)

Como um convite para revisitar parte da história do Brasil, "Nos tempos do imperador" estreia nesta segunda-feira (9/08), na faixa das 18h, na Globo. Primeira novela totalmente inédita da emissora desde o começo da pandemia do novo coronavírus, a trama tem início em 1856, caminha até 1870 e mostra momentos importantes da vida de Dom Pedro II (Selton Mello). Por isso, também aborda sua relação com a Imperatriz Teresa Cristina (Letícia Sabatella) e com Luísa, a Condessa de Barral (Mariana Ximenes). Durante essa linha do tempo, o desenvolvimento do romance entre a jovem sonhadora Pilar (Gabriela Medvedovski) e o escravo Jorge/Samuel (Michel Gomes) ganha destaque.





"A arte leva entretenimento e reflexão. Além de abrir espaço para a curiosidade. Faz todo mundo procurar e descobrir. Eu tento ver o imperador e o homem. Quando era menino, o pai foi embora e o deixou com a Coroa. A mãe morreu e ele foi criado por tutores. Gostei demais da possibilidade de descobrir, aos poucos, quem é Dom Pedro II", conta Selton Mello.





Escrito por Alessandro Marson e Thereza Falcão, o folhetim, que é uma continuação de “Novo mundo” (Globo, 2017), destaca Dom Pedro II na busca pelo progresso do Brasil – apesar de não esconder as falhas dele. Querido pelo povo, foi ensinado, desde jovem, a colocar o país à frente de seus desejos. O casamento com Teresa Cristina mesmo é fruto de acordo político. Mas se apaixonará pela Condessa de Barral. Luísa será preceptora de suas filhas, Leopoldina (Melissa Nóbrega/Bruna Griphao) e Isabel (Any Maia/Giulia Gayoso). Afinal, sendo da família real, as garotas precisam estar preparadas para assumirem responsabilidades.





"Não fizemos uma novela chapa-branca. Ele é um homem do século 19. Abordamos os impeditivos que levaram a não haver abolição naquele momento. A gente coloca também a questão da Guerra do Paraguai (1864-1870), que não foi fácil. Mas procuramos realçar os pontos fortes de Dom Pedro II, porque estamos carentes de uma pessoa que pense no Brasil da forma como ele fazia", reforça Thereza Falcão. "A gente faz uma ficção histórica, não é um documentário. Mas tentamos nos manter fieis ao espírito dele", completa Alessandro Marson.





Já a mocinha Pilar tem o sonho de ser médica. No entanto, enfrenta a resistência do pai, o fazendeiro Eudoro (José Dumont), que não quer deixá-la estudar. Na verdade, os planos do coronel são outros: ele prometeu casar a filha com Tonico (Alexandre Nero), futuro candidato a deputado pela Bahia. Assustada com a possibilidade de um matrimônio sem amor, ela decide fugir de casa. "Tonico é um personagem de ficção, mas me vem à cabeça que é a figura mais real na novela. Ele é a personificação do mal. As pessoas vão se identificar, porque ele está aí, à solta, na sociedade", adianta Nero.





REVOLUCINÁRIOS

Após escapar, Pilar encontra Jorge, que luta para ser alforriado. Assim como a mocinha, ele está em fuga, depois de ser acusado de matar o coronel Ambrósio (Roberto Bomfim), de quem é filho bastardo. Ferido, o rapaz recebe ajuda da irmã de Dolores (Julia Freitas/ Daphne Bozaski), que pede auxílio à Condessa de Barral para mantê-lo são e salvo. Então, Luísa dá a ele uma nova identidade. A partir daí, o personagem passa a se chamar Samuel, tornando-se um homem livre. "Tanto Pilar quanto Samuel têm mentalidade um pouco à frente do tempo deles, não veem o amor como um acordo. Eles se conectam nesse lugar de serem revolucionários", afirma Gabriela Medvedovski. (Estadão Conteúdo)





QUEM É QUEM





Principais personagens de “Nos tempos do imperador”





Dom Pedro II (Selton Mello)

Imperador do Brasil. Casado com a Imperatriz Teresa Cristina (Letícia Sabatella). Trabalha para ampliar os horizontes da população investindo na educação, resultado de sua boa formação e forte interesse em alta cultura, ciência e tecnologia.





Teresa Cristina (Letícia Sabatella)

Imperatriz do Brasil. É a esposa de Dom Pedro II, com quem teve as filhas Leopoldina (Melissa Nóbrega/Bruna Griphao) e Isabel (Any Maia/Giulia Gayoso). Assim como o marido, luta por um país maisjusto e igualitário.





Luísa (Mariana Ximenes)

A Condessa de Barral é casada com Eugênio (Thierry Tremouroux) e mãe de Dominique (Thor Becker). Ela se apaixona por Dom Pedro II. É uma mulher moderna e educada no exterior.





Pilar (Gabriela Medvedovski)

Filha de Eudoro (José Dumont) e irmã de Dolores (Julia Freitas/Daphne Bozaski). Ela tem o sonho de se tornar a primeira médica do Brasil, mas enfrenta a resistência do pai, que prometeu casá-la com Tonico (Alexandre Nero). Após fugir de casa, se apaixona por Jorge/Samuel (Michel Gomes).





Jorge/Samuel (Michel Gomes)

Filho bastardo do Coronel Ambrósio (Roberto Bomfim) com uma escrava, ele luta para se tornar livre, como a maioria dos negros que vive na mesma situação. Ele se apaixona por Pilar.





Tonico (Alexandre Nero)

Filho legítimo do Coronel Ambrósio. Tem o objetivo de se tornar deputado pela Bahia e se casar com Pilar. Com a aproximação da data do casamento arranjado, retorna à Bahia para oficializar a união. Mas, ao chegar à fazenda do pai, depois de anos em Recife, se depara com ele morto, fato que o desestrutura e muda seus planos.





Dom Olu (Rogério Brito)

Casado com Cândida (Dani Ornellas) e pai de Zayla (Alana Cabral/Heslaine Vieira). É considerado o Rei da Pequena África. Muito respeitado por Dom Pedro II.





Licurgo (Guilherme Piva)

Casado com Germana (Vivianne Pasmanter). É um dos donos da Estalagem e Taberna dos Portos, mais conhecida como Estalagem e Taberna dos Porcos, pela pouca higiene.





Germana (Vivianne Pasmanter)

Esposa de Licurgo. Pensa apenas em dinheiro e se dar bem em cima dos outros.