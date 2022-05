Taís Araujo destaca 'novo mundo' com mulheres no poder em 'Cara e coragem'

Anita gosta de frequentar as rodas de samba e chama a atenção por onde passa (foto: João Miguel Júnior/GLOBO)



“Cara e coragem” propõe a reflexão de que é preciso agir com bravura para encarar os obstáculos da vida e superá-los. Na novela das 19h da Globo, que estreia nesta segunda-feira (30/5), o mistério envolvendo a morte de Clarice Gusmão (Taís Araujo) unirá os caminhos dos dublês Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) e do instrutor de parkour Ítalo (Paulo Lessa). Antes disso, a diretora da Siderúrgica Gusmão contratará a dupla de amigos para recuperar uma pasta perdida com uma fórmula secreta que vale muito. Porém, a tragédia mudará o curso da trajetória de todos os envolvidos, inclusive da sósia da empresária: Anita (Taís Araujo) “Cara e coragem” propõe a reflexão de que é preciso agir com bravura para encarar os obstáculos da vida e superá-los. Na novela das 19h da Globo, que estreia nesta segunda-feira (30/5), o mistério envolvendo a morte de Clarice Gusmão (Taís Araujo) unirá os caminhos dos dublês Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) e do instrutor de parkour Ítalo (Paulo Lessa). Antes disso, a diretora da Siderúrgica Gusmão contratará a dupla de amigos para recuperar uma pasta perdida com uma fórmula secreta que vale muito. Porém, a tragédia mudará o curso da trajetória de todos os envolvidos, inclusive da sósia da empresária: Anita (Taís Araujo)













Clarice, diretora da siderúrgica da família, a SG, é justa e comprometida com o trabalho (foto: Sérgio Zalis/Globo)

De um lado da trama, escrita por Claudia Souto, com direção artística de Natalia Grimberg, está Pat e Moa. Amigos de longa data, eles mantêm uma relação profissional, mas são secretamente apaixonados um pelo outro. A proposta de Clarice surge para os dublês como uma possibilidade de melhorar a vida de suas famílias. Do outro, está a empresária, que é a maior incentivadora do departamento da empresa dedicado à pesquisa.

FASCÍNIO

A descoberta de Jonathan Azevedo (Guilherme Weber) pode ser usada tanto na medicina avançada quanto na indústria bélica, o que colocará a irmã de Leonardo (Ícaro Silva) em risco. Depois da morte dela, os mocinhos estarão com a pasta em mãos, mas sem saber a quem entregar. Já Ítalo se juntará aos dois para descobrir quem foi o responsável pelo assassinato de seu grande amor.





"Jonathan desenvolve uma fórmula poderosa, que representa esse lado do cientista que é sombrio. Cada saber pode abrir uma nova ferida. É nesse lugar que esse personagem vive: entre o fascínio e a destruição", comenta Guilherme Weber.









Ítalo (Paulo Lessa), Clarice (Taís Araujo), Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) terão os caminhos entrelaçados na nova trama das 19h (foto: Sérgio Zalis/Globo)

No folhetim, será revelado que Clarice tem uma sósia: Anita. Apesar das semelhanças físicas, a massoterapeuta é despachada e muito diferente da empresária. Ela pode ser a chave para decifrar inúmeras questões que serão levantadas no decorrer da história.

VILANIAS





"A gente está em um momento do Brasil e do mundo em que precisamos ir à luta e eu fui atrás de como ambientar isso. Coragem desde a pequena decisão que você tem de tomar na vida até uma grande coragem, quando um dublê se arrisca na profissão ou alguém ambicioso expõe a vida de outra pessoa, o que culmina na morte da Clarice", comenta Claudia Souto.





Mesmo após o falecimento da irmã, Leonardo não desistirá de recuperar a fórmula secreta e dos planos de negociá-la, em benefício próprio, com empresários do exterior. Para isso, o filho de Martha (Claudia Di Moura) contará com o auxílio da amante Regina (Mel Lisboa) e do comparsa Danilo (Ricardo Pereira). "Na relação do Leo com a Clarice, ele é bem instável. Muitas vezes, está extremamente doce, sendo querido e parceiro. Mas, de repente, se torna esse cara mais vilanesco e quer acabar com a irmã", adianta Ícaro Silva. (Estadão Conteúdo)



Quem é quem



» Anita (Taís Araujo) – É Massoterapeuta. Gosta de frequentar as rodas de samba da cidade e chama a atenção por onde passa, principalmente pela semelhança física com Clarice (Taís Araujo), de quem é sósia. Tem um passado misterioso e esconde segredos sobre a noite da morte da empresária.





» Clarice Gusmão (Taís Araujo) – Diretora da siderúrgica da família, a SG, é justa e comprometida. Irmã de Leonardo (Ícaro Silva) e filha de Martha (Claudia Di Moura), mantém um romance secreto com Ítalo (Paulo Lessa), seu ex-segurança.





» Pat (Paolla Oliveira) – Dublê de ação, Patrícia Lima, a Pat, é racional, pé no chão, divertida e corajosa. É casada com Alfredo (Carmo Dalla Vecchia), por quem tem grande afeto. Mãe de Sossô (Alice Camargo) e Gui (Diogo Caruso), ela mantém uma paixão secreta pelo amigo Moa (Marcelo Serrado).





» Ítalo Santana (Paulo Lessa) – É instrutor de parkour e ex-segurança de Clarice (Taís Araujo), com quem viveu um romance secreto. Une-se a Pat (Paolla Oliveira), Moa (Marcelo Serrado) e Rico (André Luiz Frambach) na Coragem.com, uma empresa de dublês.





» Moa (Marcelo Serrado) – Dublê de ação, Moacyr Figueira, o Moa, é impetuoso, otimista e uma referência para dublês profissionais. Adora impressionar a sócia Pat (Paolla Oliveira), seu amor platônico. Ex-marido de Rebeca (Mariana Santos) e pai solo de Chiquinho (Guilherme Tavares) fará de tudo para manter

a guarda do filho.





» Leonardo Gusmão (Ícaro Silva) – Ambicioso, sonha com o controle da siderúrgica da família. Sempre invejou a posição da irmã Clarice (Taís Araujo) e é emocionalmente instável. Tem uma relação conflituosa com a mãe, Martha (Claudia Di Moura).





» Jonathan (Guilherme Weber) – Pesquisador-chefe da Siderúrgica Gusmão. É o responsável

pela descoberta da fórmula de magnésio e grande parceiro de Clarice (Taís Araujo), sua ex-mulher. Com a morte da empresária, Jonathan também teme pela própria vida e desaparece por

um tempo.





» Regina (Mel Lisboa) – Assessora de Clarice (Taís Araujo) na SG, é alpinista social e manipuladora. Amante de Leonardo (Ícaro Silva), espera que o empresário assuma a relação dos dois.