Briga de trânsito espalha o ódio em 'Treta', série na Netflix

Danny Cho (Steven Yeun) fica furioso após sofrer acidente de trânsito (foto: Netflix/divulgação)





Um acidente de carro sem muita gravidade desencadeia a trama da nova série “Treta”, que estreia na Netflix em 6 de abril. O nome já inspira e os antenados em cinema podem se lembrar de alguma sequência do genial longa argentino “Relatos selvagens”, de 2014, ou de situações da própria vida. Afinal, quem nunca?





Após batida, vida de Amy Lau (Ali Wong) muda drasticamente (foto: Netflix/divulgação)





Os dois, assim como seus estilos de vida, se chocam. O enredo é, por vezes, até comovente. Porém, sempre com altas doses de humor ácido, levando o embate entre os protagonistas à crescente tensão. Cria-se uma briga quase sem fim.





O criador e diretor de “Treta”, Lee Sung Jin, resumiu a série para Yeun, quando o convidou para interpretar um dos papéis principais. Segundo o autor, trata-se de "um incidente de violência no qual duas pessoas se envolvem e, após esse episódio, a rotina delas entra em uma espiral de ódio, levando-as a se destruírem".

Raiva inspiradora

Lee contou, em entrevista à revista americana Vanity Fair, que desenvolveu “Treta” após passar por uma situação no trânsito de Los Angeles.

"Ao parar no semáforo, me distraí e um homem, em outro carro, começou a gritar comigo porque o sinal abriu e eu não segui. Não estava particularmente de mau humor naquele dia, mas pensei: Quer saber? Isso não é certo e vou segui-lo. No fim das contas, nada realmente aconteceu, mas me veio a ideia para esta nova série, baseada em um momento de muita raiva", declarou. “TRETA”

• Estreia: 6 de abril

• 10 episódios

• Netflix