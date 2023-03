Relembre 10 séries que marcaram a história da TV (e do streaming)

Em dúvida sobre qual série assistir? Confira a matéria (foto: Reproducao/Internet)



Todo mundo tem aquela série que marcou a vida. As produções surgiram na televisão, ganharam força por volta da década de 80 e hoje dominam as plataformas de streaming, atraindo milhões de espectadores. Seja para maratonar ou para acompanhar o lançamento de cada episódio, elas caíram no gosto do público e fazem cada vez mais sucesso.





Confira esse top 10:

"Seinfeld" (1989)





Seinfeld acompanha a vida do comediante Jerry Seinfeild e mais três amigos (George, Elaine e Kramer), que tentam ganhar a vida em Nova York e passam pelos problemas da vida sempre com muito humor. A série é um marco da comédia na TV dos anos 90 e eternamente conhecida como "a melhor série de TV sobre nada".

Seinfeld é uma das sitcoms mais premiadas de todos os tempos (foto: Divulgação )

"Friends" (1994)





Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe e Joey formam um grupo de amigos que moram no mesmo prédio e sempre se encontram no icônico café Central Perk para conversar sobre a vida. A série aborda temas cotidianos, como família, amor e trabalho, e já foi vencedora de diversos prêmios, incluindo o Emmy e o Globo de Ouro.

A série Friends alavancou a carreira de jennifer aniston (foto: Divulgação )

"Gilmore girls" (2000)





Lorelai Gilmore é uma jovem mãe solteira e sua filha, Rory, tem o sonho de estudar em Harvard. As duas têm uma relação muito amigável e são constantemente confundidas como irmãs. A trama acompanha romances e o amadurecimento de mãe e filha.

A série foi traduzida para o português como Tal Mãe, Tal Filha (foto: Divulgação )

"CSI" (2001)





"CSI" acompanha um grupo de peritos da polícia de Las Vegas que trabalham desvendando crimes incomuns. A série revela também a vida dos investigadores, enquanto analisam as cenas dos crimes e resolvem casos surpreendentes.

Os investigadores forenses se empenham para desvendar vários crimes (foto: Divulgação )

"Lost" (2004)





Sobreviventes de um acidente aéreo acabam em uma misteriosa ilha deserta e precisam lutar pela vida. Ao longo da jornada, eles descobrem que o local esconde diversos segredos e vão encontrando pistas sobre quem esteve ali antes. Com um roteiro surpreendente, nada é o que parece em "Lost".

A ilha de Lost é vista como um dos personagens da série por seus poderes sobrenaturais (foto: Divulgação )

"Grey’s anatomy" (2005)





A série acompanha a evolução profissional e pessoal de Meredith Grey e seus colegas de profissão. Os médicos cirurgiões lidam diariamente com casos complexos de vida ou morte e encontram uns nos outros conforto e amizade.

Grey's anatomy é uma das séries mais longas da atualidade somando 19 temporadas (foto: Divulgação )

"Breaking bad" (2008)





Depois de descobrir que tem um câncer, o professor de química Walter White passa a fabricar drogas sintéticas para ajudar no sustento da casa. O filho sofre de uma paralisia cerebral e sua esposa está grávida, enquanto a família acumula dívidas. Ele conta com a ajuda de um ex-aluno e, juntos, enfrentam vários desafios.

Walter arrisca de tudo para ganhar dinheiro (foto: Divulgação )

"Game of thrones" (2011)





Baseada na série de livros de George R. R. Martin, a super-produção acompanha uma série de alianças e conflitos entre famílias nobres para decidir quem vai reinar no Trono de Ferro. Com cenários medievais e diversos efeitos visuais, é uma das séries mais caras da história.

O Trono de Ferro é o trono no qual o Rei dos Sete Reinos senta (foto: Divulgação )

"Stranger things" (2016)





O jovem Will desaparece na cidade ficcional de Hawkins, e todos começam a procurá-lo. No meio do caminho, seus amigos descobrem diversos segredos e forças sobrenaturais, incluindo Eleven, uma garota com poderes de telecinese.

Em Stranger Things os personagens enfrentam criaturas monstruosas, agências secretas do governo e se aventuram em dimensões paralelas. (foto: Divulgação )

"Euphoria" (2019)

Um dos maiores sucessos da atualidade, o drama adolescente conta a história de Rue (Zendaya), uma garota de 17 anos que tenta ficar sóbria após uma overdose e sofre pela perda do pai. Ela também enfrenta transtornos psicológicos e tenta se adaptar a um novo modo de vida.