Eugene Levy é um ator canadense de 76 anos, hoje mais conhecido pela comédia “Schitt’s Creek” (2015-2020), que terminou em alta no primeiro ano da pandemia, arrebatando um punhado de prêmios. Logo no início de “O viajante relutante”, série da AppleTV+, ficamos sabendo de uma coisa a mais sobre Levy: ele odeia viajar.









Em todos os lugares, ele fica hospedado em hotéis de luxo, nada acessíveis ao viajante médio. E não se deslumbra nunca com a pompa. Nas viagens, Levy não faz o circuito turístico padrão. Participa de “experiências”, essa palavrinha hoje usada de forma quase insuportável para tudo que foge do senso comum.

Mas é daí que vêm boas histórias. Na Lapônia, no episódio de abertura, o ator vai pescar no gelo com um morador local. Este leva seu filho de 6 anos, que Levy logo chama de “inimigo”. O garoto, que não dá a menor bola para ele, consegue pescar com a maior facilidade, enquanto Levy passa um vexame atrás do outro.

Em Lisboa, cidade sobre a qual ele humildemente assume sua total ignorância, o ator participa de uma apresentação de fado – toca, ou melhor, arranha, um violão.

Longe do mar, xeretando as panelas

Nas Maldivas, o desconforto é maior diante do exagero do luxo do hotel com pouco mais de uma dúzia de quartos, em que o hóspede, cada qual com seu próprio mordomo, fica praticamente no mar.

Ele não tem muito o que fazer ali, já que praticamente todas as atividades envolvem molhar o corpo. Acaba indo xeretar na cozinha com chef estrelado.





Assim como boa parte de produções sobre turismo, o ator quase sempre acaba se rendendo às atrações. Mas com uma dose de ironia, e outro tanto de autodepreciação, Levy acaba nos fazendo viajar com ele.

“O VIAJANTE RELUTANTE”

• A série, com oito episódios, está disponível na AppleTV