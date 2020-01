De Minas para o Brasil

Amauri Reis tem 41 anos de teatro (foto: Victor Pollak/divulgação)





Um mineiro dirige Salve-se quem puder, a novela das sete da Globo que estreia na segunda-feira (27). Neste trabalho, Fred Mayrink, nascido em Urucânia, na Zona da Mata, faz uma homenagem a seu mestre Jorge Fernando, que morreu em outubro de 2019.





Fred diz que aprendeu a dirigir comédia trabalhando ao lado de Jorge nos folhetins globais Chocolate com pimenta (2003), Alma gêmea (2005) e Alto astral (2014). O ritmo do humor de Salve-se quem puder traz as lições que aprendeu com o ator e diretor carioca.





“Devo minha direção de comédia, hoje, ao convívio com o Jorge Fernando”, afirma, ressaltando que o amigo foi muito importante em seu processo de crescimento como diretor.





Escrita por Daniel Ortiz, Salve-se quem puder é protagonizada por Alexia (Deborah Secco), Kyra (Vitória Strada) e Luna (Juliana Paiva). As três buscam a realização de seus sonhos, mas um furacão e o assassinato de um juiz transformam radicalmente a vida delas.





O trio se conhece em Cancún, no México. Alexia vai para lá gravar cenas de uma novela, Kyra quer escolher o local da cerimônia de seu casamento com Rafael (Bruno Ferrari) e Luna comemora a promoção no trabalho em um hotel. Tudo muda quando elas testemunham um crime. Ameaçadas pela vilã Dominique (Guilhermina Guinle), chefe de uma quadrilha internacional, as moças têm de ser dadas como desaparecidas e assumem novas identidades.









Alexia vira Josimara, Kyra se transforma em Cleyde e Luna assume o nome de Fiona. As três são enviadas para a cidade de Judas do Norte, onde são amparadas por Ermelinda (Grace Gianoukas) e Zezinho (João Baldasserini). Tentam – sem sucesso – se adaptar à nova vida na roça e fogem para São Paulo.





Além de Fred Mayrink, outros mineiros participam do folhetim: os atores Amauri Reis e Giordano Becheleni. Outro integrante do elenco, o paulistano Daniel Satti, que se mudou para BH os 5 anos, considera-se “mineiro de coração e de alma”.





“Estou completando 41 anos de teatro”, conta Amauri Reis, que participou de cerca de 50 peças em BH. Salve-se quem puder é a segunda novela dele na Globo. “A primeira foi Orgulho e paixão, que se encerrou em setembro do ano passado. Fiz o papel do costureiro François. Agora, fico a novela inteira. Meu personagem é o italiano Baggio, gerente de uma cantina, cujos proprietários são a Helena (Flávia Alessandra) e Hugo (Leopoldo Pacheco). Ele vai surgir no capítulo 17. Nessa cantina acontecerá muita coisa”, adianta o ator.





“Devo minha entrada na Globo ao Fred Mayrink. Ele veio a BH assistir à peça Boa noite, Cinderela, na qual eu atuava, e me convidou para Orgulho e paixão. Sou eternamente grato a ele”, diz Amauri, conhecido na cena de BH pelas peças Os rapazes da banda, Foi bom, meu bem e Blue jeans, entre outras.





O belo-horizontino Giordano Becheleni se mudou para o Rio de Janeiro há alguns anos, onde fez oficina de atores da Rede Globo. “Lá, pude compreender a complexidade do universo da TV”, conta. Ele se formou em educação física em BH e em artes cênicas na capital fluminense, com especialização na Royal Academy of Dramatic Art, em Londres. Na Globo, participou das novelas América, Cobras e lagartos, Haja coração e Paraíso tropical. No teatro, integrou o elenco de O beijo no asfalto, de Nelson Rodrigues





Em Orgulho e paixão, Becheleni fez o vilão Virgilio. Agora, viverá outro vilão, Eneias, segundo ele, cheio de mistérios. “É o braço direito da Helena”, explica..





Daniel Satti está completando 20 anos de carreira. Ele se mudou de BH para o Rio de Janeiro e trabalhou em atrações da Globo como A diarista. Em São Paulo, a convite do SBT, atuou na novela Carrossel. Na Record, fez Os dez mandamentos, Pecado mortal e Caminhos do coração. Em Salve-se quem puder, faz o papel de Donato, capanga da vilã Dominique.





Satti revela que Donato apronta logo no primeiro capítulo. “Daí pra frente, a coisa vai pegando fogo”, diz, mas ainda não sabe o destino do personagem. “Espero que ele sobreviva e continue na trama”, afirma o ator, que também trabalhou nos filmes No canto do olho, de Sérgio Gomes, e Dentro da caixinha, de Guilherme Reis. (