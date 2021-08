Luccas Dória no famoso banco com Carlos Alberto. Dentinho é um entregador de pizza carismático e bem-humorado (foto: Lourival Ribeiro/SBT) Iniciado em Conselheiro Lafaiete e consolidado em Resende Costa, o humor de Luccas Dória saiu dos shows de stand up comedy no interior de Minas para a tela do SBT/Alterosa. O comediante, de 31 anos, ganhou destaque nacional nos últimos meses com o personagem Dentinho do programa “A praça é nossa”, comandado por Carlos Alberto de Nóbrega na emissora de Silvio Santos.





Na turma dos amigos, Luccas Dória sempre foi o “palhaço”. “Todo grupo tem um, né? Sempre tem também aquele que toca violão e um bonitão. Esse último não dava para mim, eu era feio demais”, brinca.





A ideia de fazer da comédia trabalho veio depois de assistir a um show de sua conterrânea Gorete Milagres. Luccas começou a imitar os personagens da atriz e de outros humoristas até criar sua própria identidade.





Seu primeiro personagem foi Arnaldo Júnior, inspirado nas histórias que o pai lhe contava, e que depois serviu de base para outras figuras, como a Sheyllan Belieber, filha de Arnaldo e com personalidade mais próxima dos jovens de hoje em dia.





A grande guinada na carreira veio com Dentinho. Quando morava em Resende Costa, o comediante se aventurou com o atual prefeito da cidade, Lucas Paulo, na época candidato a deputado, em uma viagem por 116 cidades de Minas Gerais. Na última parada, os dois fizeram palestra para um grupo de ex-detentos, e Luccas Dória se impressionou com o humor com que todos ali abordavam a própria situação.





“Era muito engraçado, porque o pessoal ficava comemorando quem tinha pena maior, e eu não estava entendendo nada... A pena, para eles, significava a reabilitação. Cada ano a mais ali era um ano a mais de emprego, de oficina que ele teve a oportunidade de fazer, de um curso”, conta.





Voltando para casa, a lembrança dos ex-detentos inspirou a criação de Dentinho. Os primeiros vídeos do personagem o mostram na cadeia, preso por um crime bobo – Luccas Dória enfatiza que decidiu não criar uma história pesada.





Atualmente já fora das grades, Dentinho trabalha como entregador de pizza. Tem personalidade carismática e enorme capacidade de lidar de forma bem-humorada com o seu passado.



''Acho importante me pronunciar em relação a casos de assédio ou sobre questões políticas, mesmo que não entenda tudo sobre política. Acredito que o humor pode mudar a vida, pode abrir discussões'' Luccas Dória, humorista





BULLYING O visual de Dentinho também tem uma inspiração, mas desta vez o comediante recorreu a questões mais pessoais. Luccas conta que usou muito as piadas para se sentir incluído nos tempos de colégio, onde diz ter sofrido bullying por conta de sua aparência. Ele comenta que na época, inocente, tratava tratava tudo como brincadeira, mas hoje percebe o assédio por trás daquelas zoações.





“Eu era o mais pequenininho, tinha os dentes diferentes. Com 11 anos, parecia que tinha 7. O Dentinho veio muito disso. É um cara feio, com um dente feio, mas que se sente bem com sua imagem, o que tem tudo a ver com a questão de aceitação”, revela Luccas. “Dei uma melhorada agora. Ainda não sou um Caio Castro, um Gianecchini, mas aprendi a me aceitar”, afirma.





E a originalidade de Dentinho valeu a pena. Em 2018, o personagem estreou no Multishow, no programa “Treme treme” e, em 2020, foi convidado para fazer parte do humorístico “A praça é nossa”, no SBT/Alterosa.





“Estava sentado naquele banco clássico do programa, esperando o pessoal da produção, e de repente chega o Carlos Alberto. Nunca o tinha visto pessoalmente. Ver o Carlos Alberto é igual a ver aparição. O homem é uma entidade... Na hora em que comecei a fazer o personagem e ele riu, aí pensei: Esse senhorzinho está perdido comigo agora.”





Depois do teste, Carlos Alberto pediu para Luccas ligar para os pais e avisar que ia fazer parte do programa. A estreia, no entanto, foi adiada por conta da pandemia. Dentinho fez sua primeira aparição em abril deste ano. E o personagem virou figurinha carimbada nas noites de quinta-feira no SBT/Alterosa.





SEM NEGACIONISMO





“Não acredito que preciso usar do preconceito para criar meu humor. Posso fazer comédia com responsabilidade. Acho importante me pronunciar em relação a casos de assédio ou questões políticas, mesmo que não entenda tudo sobre política. Acredito que o humor pode mudar a vida, pode abrir discussões e conscientizar”, afirma Luccas.





* Estágiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

Fora da TV, o humorista comanda seu canal no YouTube e sua conta no Instagram. Nas redes sociais, ele não foge de se posicionar sobre questões polêmicas. O mineiro já se pronunciou, por exemplo, contra o negacionismo do governo Bolsonaro em relação às vacinas e sobre o caso de assédio envolvendo o jogador Robinho, sempre tentando fazer uma crítica bem-humorada.