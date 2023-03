Gabriel Leone viverá Ayrton Senna em minissérie da Netflix

O ator Gabriel Leone, 29, foi o nome escolhido pela Netflix para o papel do piloto Ayrton Senna (1960-1994) numa próxima minissérie da plataforma. A trama, ainda sem data definida, vai abordar as histórias de dentro e de fora das pistas do homem que se transformou em herói nacional pela Fórmula 1.









"É uma honra poder interpretar um dos maiores ídolos nacionais, não só do esporte, mas um ícone que inspirou o nosso povo e os amantes de velocidade do mundo todo", afirma Leone. "Contar essa história para milhões de pessoas de vários países é uma grande responsabilidade e será, sem dúvida, um dos maiores desafios da minha carreira até então", completa.





A obra será produzida pela Gullane e terá participação ativa da família do piloto. A direção é de Vicente Amorim e Julia Rezende.





"Ficamos emocionados com o teste dele, em como ele trouxe vida para o Ayrton. É um ator brasileiro que desponta como estrela internacional", opina o produtor Fabiano Gullane.





"Ele tem muito potencial para transmitir com fidelidade a personalidade única do Ayrton, principalmente daquele que a gente como família conheceu, fora das pistas", emenda a irmã do piloto, Viviane Senna.





O ponto de partida para os seis episódios será o começo da carreira automobilística, momento em que o piloto se muda para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino.