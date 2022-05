Daniela Paschoal se entusiasma com o carinho que o público tem por Joana (foto: Lourival Ribeiro/SBT)

Quando a pandemia de COVID-19 eclodiu, em março de 2020, "As aventuras de Poliana", de Íris Abravanel, continuou no ar porque havia grande sequência de cenas gravadas e a emissora de Silvio Santos não precisou recorrer às reprises. Porém, a pandemia não permitiu uma despedida apropriada entre a “família” que se formou nos bastidores ao longo dos mais de 500 capítulos da adaptação da obra de Eleanor Porter. Quem conta é a atriz Daniela Paschoal, de 33 anos.













A evolução da história com “Poliana moça” acontece não apenas na telinha e nos bastidores em que personagens se transformam com a passagem de tempo, mas também com o público. A primeira fase da trama está disponível na Netflix. "Apesar de ser uma novela para o público mais jovem, você acaba conquistando outros públicos. É uma novela muito tranquila, a família toda consegue assistir. Ela tem uma trama para o núcleo infantil, uma para o núcleo teen e uma para o adulto", comenta Daniela.

DESAFIOS

A atriz conta que sua personagem, Joana, enfrenta os desafios de conciliar a vida profissional à pessoal. Enquanto é um sucesso à frente da empresa de Otto, vivido por Dalton Vigh, seu casamento com Sérgio, papel de Guilherme Boury, passa pelo pior momento, o que se reflete no comportamento escolar dos filhos Mário e Luigi, vividos respectivamente por Théo Medon e Enzo Krieger.





"Tem várias histórias, então você acaba pegando todos os públicos e isso é muito gostoso. Claro que o público infantil ainda é maior que o adulto, mesmo assim é gostoso. Eu não sabia que ia conseguir conquistar o carinho dessas outras pessoas e é muito legal se identificarem com a personagem, se reconhecerem nela. Ainda mais agora que ela (Joana) está passando por esse conflito no casamento. Já estou recebendo mensagens de identificação", conta Daniela, sem dar mais detalhes da trama para evitar spoilers. A atriz revela, entretanto, ter sentido a necessidade de mudar detalhes na aparência da personagem, como cabelo e figurino, para mostrar esse amadurecimento dela.

MATERNIDADE

Um dos desafios de Daniela foi estudar a personagem. Sem filhos, a atriz era solteira quando recebeu o papel, em 2017. Hoje, casada, entende melhor as aspirações de Joana, e revela o desejo de ser mãe. “É um dos meus grandes sonhos! Tem um lado maternal que bate forte dentro de mim, e essa experiência como mãe na novela tem me preparado pra isso. Cada situação como Joana prepara a futura mãe Dani”, planeja.





Com gravações semanais, “Poliana moça” está no 37º capítulo, enquanto o elenco já grava por volta do 100º. O ritmo e a longa frente de gravações, porém, não permitem que Daniela se envolva com outros projetos. A atriz revela, entretanto, estar envolvida com a série "O rei da TV" sobre a vida de Silvio Santos, produzida pela plataforma de streaming STAR+, ainda sem previsão de estreia. Ela afirma preferir assim, pois pode se dedicar à novela com mais esmero e carinho.





* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro