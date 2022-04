SBT News, canal de notícias on-line de Silvio Santos, lidera no YouTube

Roseann Kennedy apresenta "Agenda do poder" e "Poder expresso" (foto: Sérgio Lima/Poder360)







Silvio Santos é a cara do SBT linear, mas não brinca em serviço na internet. O canal SBT News, com quase 4 milhões de inscritos no YouTube, se tornou líder em visualizações entre os demais concorrentes na América Latina, que incluem Jovem Pan News e Band Jornalismo, no Brasil, o mexicano Noticieros Televisa e o colombiano Notícias Caracol.

Entre os programas que vão ao ar no canal virtual há produções próprias para a internet e material produzido pelo SBT para seus telejornais, com análises e resumos políticos de temas nacionais e internacionais, além de conteúdos sobre turismo, tecnologia e cultura pop.

ATRAÇÕES

Com horários fixos, as produções são organizadas em playlists que facilitam o acesso do público ao conteúdo disponibilizado. Apesar de ter sua base no YouTube, o canal também está disponível em outras redes sociais, dissociado do conteúdo de entretenimento postado nos perfis oficiais da emissora.

“Agenda do poder” e “Poder expresso” vão ao ar de segunda a sexta, aos finais da manhã e da tarde, respectivamente. Apresentados por Leonardo Cavalcanti e Roseann Kennedy, revelam o cotidiano dos Três Poderes e os bastidores das decisões econômicas em Brasília.

“Mapa mundi”', exibido às sextas-feiras, às 11h, traça um panorama geopolítico da semana no mundo. Apresentado por Luiz Weber, conta com a participação dos correspondentes Patrícia Vasconcellos e Sérgio Utsch.

O turístico “De malas prontas” e o “Hollywood news”, sobre cinema, têm um episódio semanal – sempre às sextas e quartas-feiras, respectivamente. Já o tecnológico “Tech news” exibe episódios às terças e quintas-feiras.

PÚBLICO DIVERSO

No material divulgado à imprensa, a empresa explica que o sucesso e a qualidade do canal SBT News significam o alcance a públicos diferentes daqueles que consomem a programação televisiva regular da emissora.

Trata-se, também, de uma oportunidade de desenvolver soluções e formatos comerciais que valorizem o produto da casa, atingido públicos que possam consumi-lo de maneira dinâmica onde quer que esteja.





