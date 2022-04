Renato Góes: 'O que mais me atrai no Zé Leôncio são seus defeitos'

José Leôncio (Renato Góes) se casa com Madeleine (Bruna Linzmeyer), mas mantém relacionamento com Filó (Leticia Salles) (foto: João Miguel Júnior/Globo )

Renato Góes sente o peso da responsabilidade que carrega nos ombros ao viver José Leôncio na primeira fase de "Pantanal", novela das 21h da Globo. Dar vida ao personagem icônico da obra de Benedito Ruy Barbosa, agora adaptada por Bruno Luperi, é missão que tem um gosto especial.





"Peguei tudo de bom que o Paulo Gorgulho fez na primeira versão. Também vi a trama quando foi reprisada. A música da abertura me marcou muito. Agora fui entender a dramaturgia e mergulhar nela. A nossa grande função é que o Benedito e todo mundo que fez a novela se sinta homenageado. Temos a obra original como base para todos nós", ressalta.





Quando chegou ao Pantanal pela primeira vez, antes das gravações começarem, Renato não quis perder o encanto pelas belezas naturais da região. De acordo com o ator, todo o processo de passar 50 dias filmando no Mato Grosso do Sul foi enriquecedor. Assim, ele conseguiu contar a sua parte da história do personagem, antes de entregá-lo a Marcos Palmeira, que assume José Leôncio na segunda fase.





"A pressão para fazer o personagem ficou no início, quando ainda estava na expectativa de começar. Sentia medo da preparação à distância, sem ter tantos encontros, por conta dos protocolos sanitários. Mas isso foi quebrado... Fiquei lisonjeado com as trocas e conquistas que a gente teve, desde o início do processo", revela.



ONÇA Uma coincidência, durante o período de gravação no Pantanal, surpreendeu Renato. O ator levou a esposa, a atriz Thaila Ayala, para visitá-lo, escondida, na fazenda do colega de elenco Almir Sater. Na época, ela estava grávida de seis meses do primeiro filho do casal, Francisco.



Lá, Renato descobriu que Paulo Gorgulho também havia feito a mesma coisa, em 1990. Além disso, o ator teve um encontro surpreendente com uma onça, durante o dia de folga das filmagens.





"Chegando ao Pantanal, fiquei sabendo que o Paulo Gorgulho também levou a mulher dele grávida para a casa do Almir quando gravou a primeira versão. Foi uma situação legal. Quando saímos juntos, perguntei para o Almir como me comportar na frente da onça. Ele falou que era para a gente agir com respeito. Dois ou três minutos depois, apareceu uma no mesmo rio em que estávamos, só que mais distante. Aquela experiência foi maravilhosa", detalha.

ALÉM DO IMAGINÁRIO

Para ator, José Leôncio é um homem real, com falhas, mas com retidão admirável (foto: João Miguel Júnior/globo )





"É um homem real, com falhas, mas com uma retidão admirável. Você tem outras coisas da fantasia, da fábula, do herói, mas o que mais me atrai no Zé Leôncio são seus defeitos, não fugir deles e encará-los. Procurei entender esses traços que dizem quem é esse cara", afirma.

Vivenciar o Pantanal dessa maneira colaborou para que Renato criasse o José Leôncio dele. O ator descreve o personagem como um homem honesto, mas dono de uma justiça peculiar. Mais adiante, na trama, quando chegar à segunda fase, o público conhecerá melhor o peão, observando tanto o relacionamento dele com Filó (Leticia Salles/Dira Paes) quanto com o filho Jove (Jesuita Barbosa).