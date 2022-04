Obra e vida de Lygia Fagundes Telles disponíveis no streaming

Lygia Fagundes Telles em cena de ''Imortais da Academia'', disponível no CurtaOn!, TamanduaTV e internet (foto: Curtaon!/divulgação)

A premiada obra literária de Lygia Fagundes Telles, que morreu no último 3 de abril, aos 98 anos, é tema de episódios de duas séries documentais – "Imortais da Academia" e "Mestres da literatura" –, que estão disponíveis nas plataformas de streaming TamanduaTV (tamandua.tv.br) e CurtaOn! – Clube de Documentários no Now e na internet (curtaon.com.br).









No episódio "Cadeira 16: Gato na cadeira de veludo azul", da série "Imortais da Academia", dirigida por Belisario Franca, os escritores Antonio Dimas e Lya Luft dão depoimentos sobre o estilo de Lygia.





“Por que ler a Lygia?", pergunta Lya, para responder em seguida: "Primeiro para ter uma extraordinária e encantadora lição de linguagem. Você começa a amar mais a sua língua, se ler a Lygia. Segundo, para penetrar num universo em que se vasculha a alma humana de uma maneira muito perspicaz, muito sofisticada, muito fina e muito humana".





Por sua vez, Dimas chama a atenção dos leitores para o foco das narrativas da autora: "Ela vai no detalhe. Esse narrador da Lygia vai sempre no mais inesperado".





Já em “Mestres da literatura", de 2007, no episódio batizado com o nome da escritora, é possível conhecer mais da biografia de Lygia. "Aprendi muito na faculdade de direito sobre as desigualdades sociais, os sentimentos de justiça e liberdade", diz ela.