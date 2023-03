"Cantando em família" é a nova atração do "Programa Silvio Santos"

Patricia Abravanel dá o tom da disputa no "Cantando em família", que recebe famosos e seus parentes no palco (foto: Gabriel Cardoso/SBT)



O mais novo quadro do “Programa Silvio Santos”, o reality “Cantando em família”, com formato inédito e original criado pelo SBT, já está movimentando ainda mais as noites de domingo no SBT/Alterosa.

Os participantes serão julgados pelo auditório e mais três jurados especializados: Yudi Tamashiro e Karin Hils, que surgiram no próprio SBT disputando realities musicais, além do músico e compositor Regis Danese.

Os jurados Yudi Tamashiro, Karin Hils e Regis Danese decidirão quem vai levar o prêmio de R$ 100 mil para casa (foto: Gabriel Cardoso/SBT)

As duas melhores famílias de cada semana garantem vaga na fase final. Quem levar a melhor vai voltar para casa com o prêmio de R$ 100 mil.





Outra novidade do “Programa Silvio Santos” é o cenário do “Jogo dos pontinhos”, agora com uma grande arquibancada de stand-up. Os humoristas Rodrigo Capella, Cris Pereira, Mhel Marrer e Renato Albani não deixam por menos e fazem a plateia gargalhar durante a disputa.

E 2023 também tem reservado boas surpresas para a emissora do Dono do Baú. Recentemente, Silvio Santos acompanhou a filha, Patricia Abravanel, na apresentação do programa dominical do SBT/Alterosa. Nos estúdios, Senor Abravanel comandou algumas de suas famosas brincadeiras nos quadros “Não erre a letra”, “Jogo das 3 pistas” e “Disputa musical”.

O “Programa Silvio Santos” vai ao ar aos domingos, a partir das 20h, no SBT/Alterosa.