Cauã Reymond revela dramas dos gêmeos de ''Um lugar ao sol''

Christian/Renato (Cauã Reymond), Lara (Andréia Horta) e Ravi (Juan Paiva) contracenam na nova novela das 21h (foto: João Miguel Júnior/Globo)





Os gêmeos Christian e Christofer (Cauã Reymond) são separados ainda bebês em “Um lugar ao sol”, novela das 21h da Globo, que estreia nesta segunda-feira (8/11). Escrita por Lícia Manzo e com direção artística de Maurício Farias, a trama aborda como as oportunidades oferecidas ou retiradas de alguém têm o poder de modificar a vida das pessoas.





Enquanto Christian é deixado em um abrigo, Christofer é adotado pelo casal Elenice (Lorena Comparato/Ana Beatriz Nogueira) e José Renato (Rafael Primot/Genezio de Barros), do Rio de Janeiro, passando a se chamar Renato. No entanto, os dois descobrem sobre seu passado aos 18 anos e o reencontro deles, uma década depois, marca definitivamente o destino de ambos.





“É muito bom ter todos os capítulos gravados, porque tenho certeza do arco dramático do meu personagem. Sei que caminhos ele vai ter. Um dos irmãos é quem conduz a maior parte da trama e está sempre reagindo, dependendo do núcleo em que é incluído”, afirma Cauã Reymond.





O pai adotivo revela a Renato sua origem, pois não quer morrer guardando este segredo. Ao mesmo tempo, Christian deixa o abrigo onde cresceu, em Goiânia, e também toma conhecimento de ter sido separado do irmão. Então, se muda para o Rio, na esperança de encontrá-lo. Segundo a autora, o documentário “Meus 18 anos”, da GloboNews, sobre a saída de jovens de instituições para menores, inspirou a escolha da trama principal de “Um lugar ao sol”.











“No Brasil, as oportunidades são roubadas diariamente da maior parte da população e eles (os mais desvalidos) olham para o outro lado com muita cobiça. Christian não conspira contra o gêmeo. É um criminoso semiacidental”, diz Lícia Manzo.





Depois de passar 10 anos atrás da única pista que tinha do paradeiro do gêmeo, o protagonista conhece Lara (Andréia Horta). Quando se apaixona por ela, desiste de procurar o irmão e faz planos de se casar com a namorada. Porém, a prisão injusta do amigo Ravi (Juan Paiva) faz Christian cometer uma série de erros.





“Lara tem essa coisa do amor ser um guia para ela. A personagem é órfã, mulher correta que tem a avó Noca (Marieta Severo) como contraponto. Quando uma está totalmente perdida, a outra equilibra. Tudo nela me encanta muito”, diz Andréia.





Para pagar a fiança de Ravi, que também foi criado no abrigo, Christian aceita fazer um carreto para o tráfico. Ameaçado de morte por bandidos, o personagem planeja fugir.





Porém, o reencontro com Renato transforma sua vida quando o gêmeo termina morto pelos bandidos em seu lugar. Depois de ser confundido com o irmão, o protagonista assume a identidade dele e tem o amigo Ravi como único confidente.

OLHAR

“O que acho preciso no trabalho do Cauã (Reymond) é que ele sustenta tudo no olhar. A gente vê que aquele menino desvalido é uma pessoa aprisionada no corpo que não é o seu. Aliviado de estar ali, mas querendo fugir, sem saber como acabar essa farsa. Além de talento, precisa de muito rigor e disciplina para fazer esse papel", opina Lícia Manzo





Christian, então, abandona Lara e investe na relação com a namorada do falecido irmão, Bárbara (Alinne Moraes). Só que a relação dos dois se tornará mais tóxica a cada dia.





“Bárbara foi criada pela irmã, teve pai ausente, mãe diagnosticada com bipolaridade e deixada de lado pelo marido. Ficou sem muito contato com os pais. Então, faltaram sentimentos, amores e até sonhos na vida dela", comenta Alinne.





A nova trama das nove da Globo também tem em seu elenco os atores Gabriel Leone (Felipe), Denise Fraga (Júlia) e José de Abreu (Santiago).