Clara (Regiane Alves) é vítima de relação abusiva em seu casamento, mas não consegue se dar conta disso (foto: Manoella Mello/Globo) 'Todo mundo já teve uma relação abusiva ou atitudes que você considerava normais, mas que olha agora e vê que não deveriam ter acontecido' Regiane Alves, atriz



Regiane Alves vê Clara como uma mulher em busca do amor-próprio em "Vai na fé". Na novela das 19h da Globo, a personagem está presa em um relacionamento tóxico com Theo (Emilio Dantas). Submissa ao marido, não tem coragem de desistir do casamento e age como se não tivesse outras oportunidades de ser feliz. No entanto, deve passar por uma grande transformação e, então, encontrar um novo caminho.









Para a construção, as personagens de Nicole Kidman em 'Big little lies' (HBO, 2017-2019) e de Jennifer Coolidge em 'The White Lotus' (HBO, desde 2021) serviram de inspiração.





Em 'Vai na fé', Clara é insegura e cercada por futilidades. Passa os dias mergulhada em perfis de fofoca ou vendo séries românticas para fugir da realidade





"As coisas estão acontecendo, mas Clara não vê. Está aérea e faz isso para sobreviver naquela relação. Além disso, tenho inspiração nas notícias de denúncias de mulheres que vivem relações abusivas. A personagem está estagnada. Isso acontece também com pessoas mais estudadas. Ela é normal, mas o marido a coloca para baixo o tempo todo", relata.

Refém da culpa

Clara ainda se preocupa com o filho Rafa (Caio Manhente), um adolescente melancólico. Ela, no fundo, se sente responsável por todos os problemas da família. Manipulada por Theo, Clara parece não se reconhecer sem se enxergar nesse casamento. E, por isso, mantém as aparências, mesmo ruindo por dentro.





"Você não consegue se desvencilhar. Ali, a mulher é uma laranja dentro do trabalho do Theo, além de ser de família rica. Existe essa culpa dela, porque o filho não consegue sair daquele quarto. Ela pensa que não sabe ser mãe. É como se estivesse flutuando naquela casa. Clara não sabe para onde vai e o que o marido fala acaba sendo uma lei", afirma





Mudanças passam a ocorrer na vida de Clara com a chegada de Helena (Priscila Sztejnman). A mãe de Rafa conhece a personal trainer na academia do prédio. As duas, então, desenvolvem uma relação de cumplicidade e afeto, o que incentivará Clara a abandonar o casamento falido com Theo. Afinal, o vilão já a traiu com Kate (Clara Moneke) e continua obcecado por Sol (Sheron Menezzes).

"Em algum momento, todo mundo teve uma relação abusiva ou atitudes que você considerava normais, mas que olha agora e vê que não deveriam ter acontecido. Clara tenta essa salvação do relacionamento e não consegue sair daquele lugar. Um casamento de 20 anos não é fácil de acabar", observa a atriz.