Trapaças de Ary serão descobertas em "Travessia"

Ari (Chay Suede) será desmascarado por Guerra (Humberto Martins) (foto: Manoella Mello/Globo)

Guerra (Humberto Martins) será surpreendido pelas ações de Ari (Chay Suede) nos próximos capítulos de “Travessia”. Guerra (Humberto Martins) será surpreendido pelas ações de Ari (Chay Suede) nos próximos capítulos de “Travessia”.









Após a mudança de comportamento de Ari, Lídia (Bel Kutner) pensará na possibilidade de o arquiteto ter sido o responsável pelo atentado sofrido pelo patrão. Enquanto isso, o ex-noivo de Brisa (Lucy Alves) levará Tonho (Vicente Alvite) e sua mãe para a casa nova. Já Cidália desconfiará que o mau-caráter possa estar mancomunado com Moretti (Rodrigo Lombardi).





A assessora visitará Guerra no hospital, mas não conseguirá contar ao amigo que Ari retirou a construtora da licitação. Só mais tarde ela tomará coragem e revelará tudo sobre o golpe. Ao saber da história, Chiara se negará a escutar a explicação do marido. E Lídia lembrará a Talita (Dandara Mariana) e a Gil (Rafael Losso) que Cidália falou que todos são suspeitos de cumplicidade com o pai de Tonho.





Ari também mentirá para Dante (Marcos Caruso), dizendo que convenceu Guerra a desistir da licitação. Porém, o professor logo descobrirá que seu antigo pupilo, na verdade, roubou o empresário. Por isso, ele pedirá que o rapaz deixe sua casa. Até Núbia ficará atordoada ao saber por Dina (Renata Tobelem) que o filho passou o sogro para trás.

Chiara enfrenta o marido

Após uma investigação, Cidália avisará Guerra que não houve falsificação de sua assinatura e Ari entrará na empresa com uma liminar. O arquiteto tentará se explicar para todos que foi o sogro quem o orientou a fazer a transferência das ações para ele, enquanto estava internado no hospital. Só que a história não colará e Chiara mandará o marido devolver o que pertence a seu pai. Por conta da negativa do amado, a moça deixará claro que ele terá que enfrentá-la.





"Lídia está dentro desses grandes acontecimentos da novela. Eu vejo a minha personagem como a voz do povo. Ela não é uma mulher ambiciosa, mas é uma pessoa competente. Está mais preocupada com a própria vida e fica ali acompanhando a história", observa Bel Kutner.