Nova temporada do 'Esquadrão da Moda' busca mais consciência e diversidade

Renata Kuerten e Lucas Anderi comandam pela segunda vez o programa 'Esquadrão da moda', no SBT/Alterosa (foto: Rogério Pallatta/SBT) A nova temporada do “Esquadrão da moda” estreia neste sábado (4/3), às 22h30, no SBT/Alterosa. Sob nova direção de Márcio Esquilo, que comandou o "Fofocalizando" e outras atrações da emissora, o programa virá com novidades. Há 14 anos no ar, agora o reality se atenta em buscar maior consciência social e ecológica. Além disso, diversidade e inclusão também serão o foco dessa nova fase.









Com a intenção de dar um up nos looks, as convidadas são indicadas à produção por familiares ou amigos. Durante alguns dias, as participantes são flagradas com câmeras escondidas em suas rotinas com as roupas e conceitos que elas utilizam. Lucas e Renata aparecem de surpresa e revelam o convite para participar da atração. Os consultores analisam cuidadosamente as roupas da candidata, separando as peças que ficam e as que se vão definitivamente pelo tubo.





Depois de todas as orientações, surge a hora de colocar em prática e ir às compras. A participante terá R$ 15 mil para gastar com roupas e serão aconselhadas pelos especialistas. Em seguida, uma renovação na estética e cuidados pessoais na maestria de Rodrigo Cintra e Vanessa Rozan, que já estão há anos no “Esquadrão da moda”.

Lixo virou tubo

Em coletiva de imprensa, o novo diretor passou um panorama sobre sua chegada ao reality de moda mais antigo da TV aberta. “Quando o Fernando Pelegio (diretor Artístico do SBT) falou para eu assumir, fiquei com medo. É um programa que já está há quase 15 anos no ar, já passou muita gente boa por aqui, então, fui estudar, assisti aos programas pensando num programa maravilhoso, com gente brilhante, em que eu poderia acrescentar”, declara Márcio Esquilo.





O tubo é uma das novidades da nova temporada do 'Esquadrao da moda' (foto: Rogério Pallatta/SBT) Desse modo, ele reforça que fez questão de continuar com a equipe que já possui anos de experiência com o programa e sua visão é somar ao elenco. Por isso, uma das novidades que trouxe foi substituir o lixo de roupas, pensando em conscientizar as pessoas a não descartar as peças, já que hoje em dia há muitas pessoas que precisam deste tipo de doação. “Consegui, junto com a minha equipe, criar o tubo, em substituição ao lixo. Nos tempos atuais, não cabe mais falar em jogar roupas no lixo, então, o tubo vai mandar roupas para o espaço”, explica.

Ele ressalta os desafios: “Sair do 'Fofocalizando' e fazer moda é bem diferente, então, eu estudei! Me questionei sobre o que posso acrescentar de novidade ao programa. Eu faço televisão para o público. Pensei em que podemos melhorar, nas abordagens, como se fosse uma 'Câmera escondida', um reality, nada fake. Outra novidade é que, no final do programa, na hora da revelação, a pessoa poderá ver como ela chegou ao programa e como ela está depois da transformação, uma nova pessoa”.





O hair stylist Rodrigo Cintra, que já passou por várias temporadas do programa, comenta as mudanças: “Esse trabalho em conjunto com as redes sociais, orientando, ensinando, é sucesso. Senti um programa mais solto, mais leve, mais livre. O Esquilo foi um presentão pra gente. Lucas e a Renata são maravilhosos. A Vanessa nos conhecemos há muitos anos. O programa e o SBT mudaram a minha carreira e a minha vida”.





Vanessa Rozan, uma das maquiadoras mais reconhecidas do país e que está no “Esquadrão da moda” desde o primeiro episódio, em 2009, acrescenta: “O SBT foi muito sábio e respeitoso em colocar tanto o Rodrigo quanto eu de novo no lugar que a gente gosta muito, que é a parte educativa, das dicas, mostrando para as pessoas o que elas podem fazer e compartilhar com os outros. Compartilhar tudo o que a gente vem aprendendo nesses 20 anos de carreira. Os novos apresentadores só trouxeram ainda mais leveza junto com o diretor Esquilo, que é muito especial, além de participantes escolhidos com muito carinho e quadros gravados com muito amor”.

Rodrigo Cintra e Vanessa Rozan já passaram por várias temporadas de 'Esquadrão da moda' (foto: Rogério Pallatta/SBT)

Mais diversidade e histórias impactantes

Novas histórias serão contadas. São participantes que não se vestem adequadamente no ambiente de trabalho, pessoas que passaram por momentos traumáticos, mulheres que ainda usam trajes de meninas, estrelas que precisam calibrar seu brilho. O time do "Esquadrão da moda" fará de tudo para surpreender e convencer cada escolhida a entregar seu guarda-roupa e mergulhar numa viagem rumo à elegância e ao bom gosto.





Junto a esta reformulação, o programa também quer trazer histórias impactantes para uma transformação na vida das participantes. Por isso, o quesito diversidade é fundamental na seleção. “Não estamos pegando pessoas porque se vestem mal, mas sim para que ela melhore sua história, sua autoestima. Estamos trazendo diversidade, o Brasil tem pessoas de todos os tipos, estamos tentando trazer diversidade e estamos conseguindo”, pontua Esquilo.





“Sempre tem uma história por trás, a gente conversa, a gente explica o quanto a participante precisa ser acolhida e conta histórias fortes, marcantes... Cada uma tem cicatrizes da vida, acabamos ajudando as participantes e vemos essas pessoas mudando”, diz Renata. Segundo ela, esta nova temporada virá com mais sincronia entre ela e Lucas Anderi. “Na primeira temporada (que participei), eu e Lucas conversávamos, agora, nos entendemos no olhar”, acrescenta.





“Estamos fazendo essa temporada com muito amor. Estamos apaixonados por esse diretor. Quando o conhecemos, pensamos: ‘O que vamos fazer?’, mas logo percebemos a doçura que ele é e isso se reflete no programa. É a nossa segunda temporada, estamos aprendendo ainda, está ficando cada vez melhor. A troca do lixo pelo tubo foi uma sacada genial. Tirar a imagem do lixo mostra como estamos atualizados”, compartilha Lucas.

Renata Kuerten e Lucas Anderi não deixam o bom humor de lado (foto: Rogério Pallatta/SBT)





No episódio de estreia deste sábado, 4 de março, o público vai conhecer a história de Natalia, de 34 anos. Ela tem autismo e perdeu mais de 50 quilos após a cirurgia bariátrica. Empresária do ramo de tatuagem, a participante mora com o marido e a filha.





O autismo foi diagnosticado tardiamente, já na fase adulta. Mas, desde a infância, ela tem dificuldade em lidar com mudanças. Isso se refletiu na sua preferência por vestir só peças pretas e, como o marido definiu, “seu uniforme diário”, composto por calça legging e camisetona.





Apesar de ter feito a cirurgia bariátrica há mais de 10 anos, Natalia não mudou o estilo, sempre usando roupas que escondem seu corpo e não valorizam suas curvas.





Antes de chegar ao programa, ela já tinha procurado ajuda para mudar seu modo de vestir, mas, após algumas tentativas, se rotulou como ‘caso perdido’. A abordagem de Natalia será realizada no mais novo cartão-postal de São Paulo, a roda-gigante do Parque Villa-Lobos.









Confira quem é quem no "Esquadrão da moda":

O estilista, empresário e agora apresentador Lucas Anderi (foto: Rogério Pallatta/SBT)

Estilista, empresário e agora apresentador. Lucas é especialista em moda bridal, área focada em vestido de noiva. Libanês, radicado em São Paulo, Anderi atua há 17 anos no mercado de luxo, cria vestidos de grifes com personalidade única a pedidos de cada noiva.





O estilista foi convidado recentemente pela Disney para criar 18 vestidos das princesas mais amáveis. Anderi tem atelier no Bairro dos Jardins, em São Paulo. Ele também já participou do programa "Fábrica de casamentos".





“O mais maravilhoso é ver o quanto estamos cutucando a autoestima da mulher. A gente vê quando uma pessoa quer mudar. Ela se olha de verdade uma semana depois da transformação. Eu, como estilista, vejo que cada vez mais as roupas estão com aspecto mais desbotado, contudo, bem vestido. Carregar aquele look é você se sentir bem, isso é estar na moda.”

Renata Kuerten é modelo, apresentadora e já foi comentarista do tapete vermelho do Oscar (foto: Rogério Pallatta/SBT)

Catarinense, Renata Kuerten é modelo, apresentadora e até já foi comentarista do tapete vermelho do Oscar. Ela já encarou o desafio da disputa de confeitaria entre os famosos no "Bake off celebridades".





“Estamos abordando muito sobre o certo ou errado, se está na moda ou fora de moda. Pra mim, a moda é você se sentir bem, se sentir confortável, estar confiante. Às vezes, não é nem você (seu estilo). A gente não tira o estilo, a personalidade de ninguém. A gente ensina sobre como usar certos tecidos no tipo de corpo dessa mulher. A elegância que estamos passando é para que as pessoas entendam o corpo dela. No Brasil, nós temos vários tipos de corpos e estamos conseguindo trabalhar bem com isso.”

Vanessa Rozan, uma das maquiadoras mais reconhecidas do país, é formada em comunicação social e artes plásticas (foto: Rogério Pallatta/SBT)

Uma das maquiadoras mais reconhecidas do país, formada em comunicação social e artes plásticas, Vanessa foi maquiadora sênior da M.A.C no Brasil por seis anos. Assina atualmente a beleza de diversos desfiles nacionais e internacionais e de campanhas e editoriais de moda.

Rozan está no Esquadrão da Moda desde o primeiro episódio em 2009 com algumas pausas. Ela também já participou de uma edição do "Fábrica de casamentos".





“Ninguém quer gastar dinheiro em algo que não vai usar mais, e elegância é muito mais sobre uma consciência de consumo, do que sobre o que tá na moda. E o 'Esquadrão' acompanha essa tendência, tem um entendimento de consumo de moda mais consciente, que você vai poder usar por muito mais tempo, misturar umas com as outras, para vários formatos de corpo, menos encaixar tudo em um só padrão, que é algo antigo e não mais usual."

Hair stylist, Rodrigo Cintra tem 30 anos de carreira e é um dos profissionais mais requisitados para palestras e editoriais de revistas (foto: Rogério Pallatta/SBT)

Hair stylist, paulista, Rodrigo Cintra tem 30 anos de trajetória profissional. Ele é um dos profissionais mais requisitados para palestras e editoriais de revistas. Com 4,6 milhões de seguidores no Instagram, é o cabeleireiro com mais seguidores nas redes sociais do país. Com seu estilo visagismo, técnicas de cortes indicadas a cada rosto, ele vai se inovar e ensinar ainda mais nesta nova fase.





“Se eu sinto a mulher com muita insegurança, com muito medo, a melhor forma de falar é com delicadeza, sem constrangê-la.”