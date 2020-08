Atletas e influencers se enfrentam no Passa ou repassa

Maurício, Jaqueline e Virna estão no time amarelo do Domingo legal (foto: Gabriel Cardoso/SBT)

Em Passa ou repassa, quadro inédito do Domingo legal, a partir das 11h de hoje (16), Celso Portioli comanda as provas com a disputa entre atletas do vôlei versus influencers. No time amarelo, Maurício, Jaqueline e Virna vão enfrentar o time azul de Christian Figueiredo, Zoo e Felipe Castanhari. A promessa é de muita torta na cara no programa do SBT/Alterosa.





Na sequência da atração, vai rolar paquera no quadro Xaveco, no qual homens ou mulheres respondem perguntas com o intuito de conquistar uma única pessoa. Em três etapas, os perfis mais alinhados com o do pretendente vão avançando, até que reste o vencedor e a combinação estará feita.





Em mais um episódio do Comprar é bom, levar é melhor, a família Lima, de Campo Largo, no Paraná, participará da ação. Eles embolsarão R$ 80 mil para dividir entre os quatro participantes da família, que terão 30 minutos para comprar o que quiserem na megaloja. Detalhe: para levar os produtos para casa, a família precisa passar por um quiz e responder a sete perguntas sobre conhecimentos gerais.