Renata Sorrah, como Wilma, coloca o etarismo em debate em "Vai na fé"

Para Renata Sorrah, a vaidosa e egoísta Wilma não tem filtro quando expõe o que pensa em “Vai na fé”. Na novela das 19h da Globo, a artista interpreta a mãe de Lui Lorenzo (José Loreto), que administra a carreira do cantor. No passado, a personagem foi uma grande estrela do teatro, do cinema e da televisão, mas os convites de trabalho sumiram com o passar dos anos. Então, ela guarda um forte ressentimento pela forma como tudo aconteceu.









Na trama, Lui é quem garante o sustento da família e mantém a mansão em que vive com a mãe. Mesmo assim, Wilma não economiza na hora de criticá-lo, considerando-o brega. Ela alimenta o rancor em relação ao fim da carreira, mas, volta e meia, cita falas de papéis que interpretou ou de um autor que admira. E relembra os tempos de glória na profissão.





"Achava Wilma parecida comigo, mas não sou essa mulher que ela virou, não temos nada a ver. É carreirista, ficava competindo com as colegas, contando o número de falas e querendo ser a estrela. Veio o etarismo e acharam que ela não podia continuar atuando. É louca, completamente sem noção", comenta.





Wilma tentou dar o golpe da barriga em Fábio (Zécarlos Machado) na juventude, mas ele preferiu manter o casamento com Dora (Claudia Ohana). O caso ocorreu na época em que os dois contracenavam, só que o ressentimento dos amantes prejudicou a relação de Lui com o pai. De acordo com Renata, foi o herdeiro quem salvou a vida da mãe.





"Wilma lida com a parte da internet e isso é muito forte no nosso núcleo. Ela vive para o filho. Ainda não sei o que vai acontecer. No entanto, tenho certeza de que não é uma vilã característica da dramaturgia. É uma mulher sem noção e, às vezes, grossa. Estou adorando fazer", relata a atriz.





Renata espera que Wilma tenha a oportunidade de aprender a respeitar a idade de outras mulheres. Afinal, apesar de ter sofrido preconceito por conta da maturidade, age da mesma forma com Sol (Sheron Menezzes).





"Loreto arrasa, Sheron também. Está todo mundo bem e tendo prazer em atuar, o que é importante. Wilma ficou mais velha e perdeu projetos. Queria fazer a Jade de 'O clone' (Globo, 2001 a 2002), só que a Giovanna Antonelli pegou o papel. Ela passou por isso, mas pratica esse etarismo com a Sol, que tem 40 anos", conta.