Beca Milano alerta sobre os perigos do glamour da confeitaria

Chef confeiteira Beca Milano, a escritora Leila Navarro e Roberta Miguel no "Pod ser melhor" (foto: Rogério Pallatta/SBT)





A chef confeiteira Beca Miliano, jurada do “Bake off Brasil” do SBT/Alterosa, fez revelações importantes na última edição do “Pod ser melhor”, programa que está disponível no canal do SBT no YouTube. A roda de conversa com a apresentadora Roberta Miguel – que contou com a participação da escritora e palestrante motivacional Leila Navarro – girou em torno de temas como autoconfiança e autoestima.





''As pessoas colocam muito glamour na confeitaria, na cozinha, e isso me preocupa. Acham que essa profissão é apenas o resultado final. O primeiro passo é fazer estágio em um restaurante e viver a realidade'' Beca Milano, chef confeiteira







A jurada do SBT/Alterosa alega que a paixão pela confeitaria nasceu desde quando ela era criança, por influência da mãe, avó e madrinha, que sempre a incentivaram. Entretanto, a chef revela que sua primeira faculdade não foi exatamente na área de confeitaria.

“Quando fiz curso superior, não tinha cursos profissionalizantes para essa área ainda e, por isso, cursei farmácia. Todo mundo acha que é bem diferente, mas minha escolha foi justamente esse sonho de trabalhar com alimentação. Para quem não sabe, o farmacêutico tem grande atuação na indústria de alimentos. Fiz farmácia, me formei, não entrei para indústria de alimentos... E que bom, porque as coisas acontecem na nossa vida com propósito", afirma Beca.

Interação

A chef confeiteira ainda respondeu perguntas enviadas pelo público durante a exibição do programa, dando dicas de como mudar de carreira ou encontrar um estágio, por exemplo.

“As pessoas que gostam da confeitaria podem começar a experimentar em casa, claro que tem de ter um planejamento para que as coisas aconteçam, para que consigam fazer as vendas, ter clientela”, pontua.





Beca ainda faz alguns alertas sobre a profissão: “Depois que esses programas de gastronomia começaram, as pessoas colocam muito glamour na confeitaria, na cozinha, e isso me preocupa. Algumas pessoas acham que essa profissão é apenas o resultado final. O primeiro passo é fazer estágio em um restaurante e viver a realidade, para saber se quer continuar. E o segundo é buscar oportunidades, levar o currículo. Não tenha medo de falar com as pessoas”, aconselha.





O “Pod ser melhor” vai ao ar quinzenalmente, às segundas-feiras, às 18h, no canal do SBT no YouTube e nas plataformas de áudio. O próximo episódio está previsto para 27 de fevereiro.