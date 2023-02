Aos 85 anos, Raul Gil continua escrevendo sua história no SBT/Alterosa

Raul Gil, sempre com seu bom humor, faz a alegria da criançada e já revelou talentos com Maisa (foto: Rodrigo Belentani/SBT)



"O Raul perguntou, você não acertou, pegue seu banquinho e saia de mansinho…" Essa e muitas outras quadrinhas embalam as tardes de sábado do SBT/Alterosa no “Programa Raul Gil”, sempre a partir das 14h15. Nas quase sete décadas em que o apresentador está no ar, do rádio à televisão, o Vovô Raul deixa sua marca por onde passa.









Trabalhou como feirante, metalúrgico e mecânico, mas foi na música e na comunicação que se encontrou, participando de programas de calouros no rádio e na televisão, como “Calouros em desfile”, comandado por Hebe Camargo, na extinta TV Paulista, na década de 1950.









Desde o início do "Programa Raul Gil" no SBT/Alterosa, apresentador é sinônimo de sucesso e carisma (foto: Cláudio Carneiro/sbt)



Com voz marcante e seu característico bom humor, o apresentador destacou-se ao imitar grandes nomes da música na época, entre eles, Vicente Celestino, Cauby Peixoto, Nelson Gonçalves, Silvio Caldas – Raul Gil chegou a gravar um disco de boleros, sua grande paixão musical.

QUADROS





Antes de fazer sua estreia no SBT, Raul iniciou a sua carreira de comunicador na década de 1960, ao ingressar na Rádio Record. Em 1967, fez seu début na televisão, via TV Excelsior. Até chegar à emissora de Silvio Santos, passou pela Bandeirantes, Record e Rede Tupi. Em setembro de 1980, é contratado pela TVS, transmitindo seu programa para todo o Brasil pela Rede de Emissoras Independentes (REI) até 1981, quando é criado o SBT.





A partir daí, o “Programa Raul Gil” passa a fazer parte da programação de sábado do SBT/Alterosa, trazendo os quadros “Cartas e cartazes”, “Vamos fazer média” (Jogo do Banquinho) e “Calouros com Raul Gil”. No júri, destacou, entre outros, o então iniciante na carreira Augusto Liberato, carinhosamente apelidado por Raul como Gugu.





Em um hiato fora da casa de Silvio Santos – e após passar novamente pela Record, Rio, Manchete e Bandeirantes –, Raul Gil volta ao SBT/Alterosa, em 2010, com um programa repleto de quadros novos e que, até hoje, são sinônimos de sucessos: “Shadow Brasil”, “Jovens talentos”, “A turma do vovô Raul”, “Mulheres que brilham”, “100% covers”, “Funkeirinhos”, “Elas querem saber”, “Youtubers querem saber”, “Homenagens” e os tradicionais e icônicos “Jogo do banquinho” e “Pra quem você tira o chapéu”.





TALENTOS REVELADOS





Em sua trajetória artística e no SBT/Alterosa, Raul Gil revelou talentos da música e da televisão. Além de Gugu Liberato, as apresentadoras Mara Maravilha e Maisa, Lulu Santos, Luan Santana, Titãs, Katinguelê, Só Pra Contrariar e Gera Samba, além de Juninho Bill, Amanda Acosta, Simony e Glória Groove passaram pelo palco do programa .





E não foram só os artistas que fizeram a cabeça do público. Além de “o Raul perguntou, você não acertou, pegue seu banquinho, e saia de mansinho”, outras quadrinhas como “ô lê lê, ô lá lá, espere um pouquinho, vamos faturar”, “obrigado, Senhor, obrigado, por ter nos dado um programa feliz/por ter levado a tristeza de mim” e “pulinho” no palco e o bordão “vamos aplaudir”, tornaram-se marcas do animador e habitam o imaginário popular.





E não dá pra negar, aos 85 anos, vovô Raul continua com a mesma garra e o vigor de sempre, animando o mais tradicional auditório dos sábados da TV brasileira, no SBT/Alterosa.





RAUL NO INSTA E EM CASA

(foto: Reprodução/InstagramA)



Internado para a realização de uma endoscopia no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na última quarta-feira (1º de fevereiro), Raul Gil recebeu alta na quinta (2/2) e está “bem, e já em sua residência”, segundo a assessoria de comunicação do SBT. Em vídeo postado em suas redes sociais, Raul explicou: “Fui fazer exames de rotina, que faço todos os anos... Estavam todos preocupados”. E ressalta: “Todo mundo tem que fazer exames de rotina. Quem puder, tiver condições”. O apresentador agradeceu ainda o carinho e preocupação de fãs e da imprensa: “Quero agradecer a todos vocês, jornalistas, que ficaram preocupados com a minha ida ao hospital, mas foram exames de rotina que faço sempre. Agora estou em casa, estou bem, assistindo minha televisãozinha. Espero que vocês estejam bem. Muito obrigado pela preocupação e por pessoas que até tenham orado por mim”.